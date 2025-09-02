La CHJ incumple su promesa y mantiene el cauce del Carraixet repleto de vegetación

El verano se acaba y cada vez está más cerca el inicio de la temporada de lluvias. Las altas temperaturas registradas en el Mediterráneo, ... que casi han alcanzado los 29 grados, y las sucesivas olas de calor han elevado la preocupación ante un otoño que puede llegar acompañado de fuertes precipitaciones.

Para muchos alcaldes y vecinos el estado de los barrancos que atraviesan sus municipios es un motivo de preocupación. Ven en la abundante vegetación, y en algunos casos a la suciedad en la que se encuentra, como un riesgo para estas localidades ya que piensan que puede ser un riesgo en caso de que se produzcan precipitaciones abundantes.

Es el caso del barranco del Carraixet. El Ayuntamiento de Alboraya ha recordado que en la reunión que mantuvieron con la Confederación Hidrográfica del Júcar a principios de año esta se comprometió a actuar en este cauce. «Pero sigue igual», señalan fuentes municipales que también han añadido que van a a volver a requerir una vez más al organismo de gestión hidrográfica que actúe en este barranco para retirar la vegetación invasora.

En este sentido, las mismas fuentes señalan que la Demarcación de Costas actuó en la zona de la desembocadura, pero que aguas arriba el panorama sigue siendo el mismo.

Joan Ignaci es un vecino de Vinalesa señala que a esta altura el barranco del Carraixet ofrece una imagen única. «Es increíble el 'bosque' que cubre y obstruye el barranco», afirma. Este ciudadano teme que en el caso de que se produzcan este otoño unas lluvias torrenciales «cuando el agua que baje desde la Calderona llegue a este punto, en el medio de tres parajes urbanos como son Almàssera, Tavernes Blanques y Alboraya, el tapón que toda esa vegetación podría ocasionar podría originar que el agua se saliera por las orillas inundando estas poblaciones». Joan Ignasi añade que la situación es muy similar a la del barranco del Poyo. «Valencia tiene dos barrancos. Uno al norte (el Carraixet) y otro al sur (el Poyo). El año pasado le tocó a uno y parece que no hayamos aprendido nada», ha señalado este vecino.

En esta línea, apunta que desde su vivienda de Vinalesa ha visto el barranco repleto de agua de lado a lado en caso de lluvias abundantes y a «importante altura por lo que pensamos que como llueva un poco más aquí pasa una tragedia».

Fuentes de la Confederación del Júcar han precisado que en estos momentos están trabajando en el desarrollo de una actuación de defensa frente a avenidas con el fin de mejorar el nivel de protección tanto en zonas urbanas como en zonas rurales colindantes al barranco del Carraixet. El objetivo es el encauzamiento de 2.280 metros del tramo de barranco que discurre entre Bétera y la Real Acequia de Moncada, que es el punto en el que empieza el encauzamiento existente hasta el mar, y la protección de márgenes de barrancos contiguos (entronque Náquera‐Cerezo y oeste Bétera).

También señalan que esta actuación figura en el Plan de Gestión del Riesgo de Inundación vigente y requiere de la coordinación entre varias administraciones para llevarse a cabo, por lo que en estos momentos se están realizando los estudios correspondientes por parte de todos los interesados para superar los condicionantes que la obra plantea.

Por otro lado, las mismas fuentes señalan que la Confederación n o actúa sobre la vegetación de los barrancos porque «sirve para atenuar la velocidad de las avenidas». En esta línea, indican que las obras se dirigen a la renaturalización de cauces y barrancos pero «no nos circunscribimos al periodo que amenazan lluvias».

Pero el Carraixet no es el único barranco que está en esta situación. Por la zona de la Ribera se encuentra La Casella en Alzira. Tras la última actuación de mantenimiento de la CHJ, su estado ha mejorado, pero aún siembra inquietud. Su escasa capacidad también levanta temores. Tiene un recorrido muy corto, de algo más de 2,5 kilómetros, pero debido a su estrechez es el causante de gran parte de las inundaciones en el casco urbano, concretamente en la zona de Les Basses.

Por lado, en el municipio de Els Poblets en la Marina Alta, el Ayuntamiento ha limpiado la zona urbana del cauce del río Girona, pero de ahí hasta la desembocadura está lleno de cañas.

Hace más de un año Els Poblets y El Verger pidieron a la CHJ que renaturalizase lo que faltaba del Girona (un tramo entre El Verger y Els Poblets que afecta a ambos municipios y el que hay entre el final del casco urbano de Els Poblets y la desembocadura). Todavía no han obtenido respuesta.

El Ayuntamiento de Dénia por su cuenta ha efectuado la limpieza de la vegetación y la suciedad de varios barrancos igual que el Consistorio de Calpe en el barranco del Quisi y Pou Roig.