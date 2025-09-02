Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Estado del Carraixet a su paso por Alboraya.

Estado del Carraixet a su paso por Alboraya. Jesús Signes

La CHJ incumple su promesa y mantiene el cauce del Carraixet repleto de vegetación

La institución señaló en febrero en una reunión con el Ayuntamiento de Alboraya que ejecutaría la limpieza

Juan Sanchis

Juan Sanchis

Valencia

Martes, 2 de septiembre 2025, 00:44

El verano se acaba y cada vez está más cerca el inicio de la temporada de lluvias. Las altas temperaturas registradas en el Mediterráneo, ... que casi han alcanzado los 29 grados, y las sucesivas olas de calor han elevado la preocupación ante un otoño que puede llegar acompañado de fuertes precipitaciones.

