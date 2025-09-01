La CHJ reforzará los taludes del nuevo cauce tras limpiar el lecho La delegada del Gobierno asegura que Catalá limpió sólo tres días en el Plan Sur

A finales de este mes de septiembre está previsto que la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) finalice la retirada de los arrastres de la dana del nuevo cauce del río Turia, según ha anunciado este lunes la delegada del Gobierno en la Comunitat, Pilar Bernabé. En una visita de obras a la altura del puente que conecta el camino nuevo de Picanya con la autovía de Torrent, ha hecho balance de los trabajos realizados y lo que queda pendiente.

La limpieza se inició en junio y ya está acabada la parte de Quart o Mislata, mientras que ahora se sigue en la parte que pasa por Xirivella y Valencia. En total, unos diez kilómetros donde se han extraído 5.000 metros cúbicos de material de arrastres.

Quedarán por lo tanto, dijo, unos tres kilómetros por repasar en lo que supone la retirada de arrastres de todo tipo, sobre todo árboles. También se aprovecha para acometer una canalización en uno de los lados del nuevo cauce, donde se produndiza una ruta para permitir un mejor desagüe, dijo.

En el primer semestre de 2026, adelantó que se hará la impermeabilización de todos los taludes. «Se hará limpieza de todo lo que se ve y se impermeabilizará», señaló sobre estas grandes construcciones de hormigón, repletos de mensajes y grafitis en algunas zonas. El proyecto se encuentra ahora mismo en redacción.

La tarea de limpieza supone una obra de ingeniería en sí, dado que se han tenido que construir accesos y caminos para que puedan bajar las máquinas excavadoras y los camiones. También participa una brigada que recoge residuos a mano, según se pudo observar.

Bernabé habló también de la petición del Ayuntamiento de Valencia para limpiar con medios propios el nuevo cauce, una solicitud trufada de críticas por parte del gobierno municipal de la alcaldesa Catalá ante lo que consideró una ejecución insuficiente por parte de la CHJ.

«Tienen permiso para trabajar hasta el 20 de septiembre pero de momento creo que han trabajado tres días, no sabemos si volverán», enfatizó la delegada del Gobierno. «Cualquier explicación más tiene que darla el Ayuntamiento», explicó.

En cuanto a las obras actuales, se han extraído 300.000 metros cúbicos de tierra para acometer la canalización. «Es una cantidad muy elevada para aliviar el desagüe», argumentó acerca de lo que se denomina un cauce de aguas bajas.