La Guardia Civil busca dos coches que huyeron del incendio de Xàbia

¿En serio nos piden colaboración para identificar a los vehículos con las pistas de "un ranchera gris" y otro de "color granate"?. ¿Podrían indicar si se trataba de turismos, todo terrenos, camiones, autobuses o furgonetas?. O no se... ¿algún dato mas?. ¿Parecido a alguna marca o modelo de coche?. No me puedo creer que se de tan poquísima información por parte de las fuerzas de seguridad del estado.

Por ciertPor cierto, uno de los responsables de la modificación de julio de 2015 de la Ley de Montes, a favor de eliminar la restricción de recalificación tras incendios forestales, fué Alberto Fabra, que convenció a Arias Cañete. Esto ocurrió en julio, verano y, efectivamente, hubieron muchos incendios, sobretodo en Galicia, nuestra tierra, etc.

La actual Generalitat Valenciana volvió a proteger los montes valencianos de posibles recalificaciones tras inciendios forestales en enero de 2016. Así son las cosas.

Lo de construir en terreno quemado tampoco tiene mucho sentido. Con que dejen construir en terreno virgen o bosque ya vale para destruir el terreno y perjudicarnos a todos. Además de que comprar un casa con un bosque alrededor vale más que una casa en medio de cenizas.



se descarta que los dos vehiculos fueran conducidos por Esperanza Aguirre y Marcos Benavent



Si hubiese mas cortafuegos y cuidado de los montes, se habria quemado la mitad y no tendríamos esta rabia todos. Los montes pueden limpiarse con los animales, con el ejercito, que está todoo el día haciendo maniobras que no sirven para nada, con empresas de biomasa. Los tres juntos, dejan el bosque tan limpio que el fuego corre mucho menos. Grandes cortafuegos libres de maleza. El daño que causan loss incendios vale un esfuerzo

Si el PP no hubiera cambiado la ley de no recalificar los terrenos de incendios forrestales.... tal vez no habria tantos incendios con intereses economicos. ya sabes PP = burbuja inmobiliaria

leete la ley en lo que se refiere a las CCAA



ni casta ni rasta.... jajaja venga no me tomes por un cateto que todos los que no lo somos... sabemos q Rajoy saco una ley para anular los 30 años y lo llamo.... a ver como fue..... ah si de interes general. Lo que tienes que hacer es ser mas valiente y defender que prefieres la costa de cemento y no de arboles.

repito, leete la ley



Cuando en el 92 se quemó Benidorm donde luego se construyó Terra Mítica la culpa era del PP que estaba en la Generalitat y el Ayuntamiento pero no en el Gobierno central donde no estaba.

Ahora se quema Xàbia y la culpa es del gobierno central donde está en funciones el PP y no de la Generalitat ni del Ayuntamiento donde no está.

¿Es así no?



Igual sería interesante que repartiesen la propiedad entre los ciudadanos y encargarnos nosotros de cuidarlo. Un terreno quemado quemado vale menos que un bosque y al final tendríamos un buen incentivo para organizarnos. En manos de políticos es carne de constructoras o pirómanos.



A ver si crecemos un poco, y dejamos de echarle la culpa a los ricos, al PP o EEUU. Existe una locura llamada piromanía. Abrid los ojos, hay gente que no le hace falta razones. Y la de recalificación es la última, porque tras un incendio se paraliza cualquier recalificación, que antes del fuego si seria posible hacer. Por interés público también se puede hacer antes del fuego. Crecer un poco

para eso .....YA ES TARDE.....



Todo el mundo que conozco sospecha que no se trata de un pirómano, sino de una acción con fines comerciales, como en otros puntos de España... porqué no se investigan los cambios de propiedad sobre los terrenos quemados? y las que apareceran en lo sucesivo? (alguien puede haber comprado y tener la escritura en el cajón pendiente de registro de la propiedad hasta que escampe). Y que me dicen de la ley pepera que permite recalificar terreno rústico quemado?.... muy sospechoso todo A tirar del hilo a ver que sale, pero huele a los de siempre

Te recuerdo que fue el PP el que estableció la imposibilidad de recalificar terrenos quemados en al menos 30 años. No se de donde proviene tu ignorancia, pero deberías contenerla antes de acusar.

En cuanto a la catastrofe ambiental, lo único que se puede hacer es intentar hacer un buen plan de reforestación, cazar al sinvergüenza que perpetró esta atrocidad y dar las gracias a todos los que han arriesgado su vida por acabar contra el fuego.

Creo que estás equivocado. Mira esto:



La ley de montes 21/ 2105 , aprobado por el PP. modifica la anterior incluyendo una enmienda por la que se permite construir en un terreno forestal incendiado antes de que pasen 30 años ,ateniendose al ¿ interes general ? No sé de donde proviene tu ignorancia pero deberías contenerla antes de comentar.

Rectificar es de sabios, donde dije que los incendios forestales se han multiplicado por cinco , quise decir que se han multiplicado por DIEZ.

Mentiroso, todos los peperos solo sabeis mentir como todo,,, los contratos de barcenas... el enchufe de Soria y ahora esta falacia... por dios en que pais vivimos.

ahora mismo la Generalitat Valenciana ya ha sacado una ley de prohibir la recalificación de terrenodurante durante 30 años que anulaba la ley de medio ambiente que Rajoy elimino con una puerta trasera ( en ese año en España hubo muchos incendios cuando se aprobo esa ley, lo puedes buscar por internet y veras q es cierto).



El PP no beneficia a los ciudadanos.