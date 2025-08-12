Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Rescatan a 30 migrantes, cuatro de ellos menores, a bordo de dos pateras frente a las costas de Alicante
El Ghazi celebrando un gol con el Aston Villa. ASTON VILLA

El Valencia sigue agitando el mercado

Los de Corberán siguen buscando refuerzos en el mercado, un futbolista más por línea parece el objetivo

Pablo Lara

Valencia

Martes, 12 de agosto 2025, 10:39

Cuando todo parecía en silencio, el Valencia sorprendió con música en Mestalla. No me refiero a las bandas que volvieron a sonar en el estadio ... durante el Trofeo Taronja, sino a Gourlay, director de la orquesta que ha comenzado a marcar el ritmo en las oficinas del club. El mes de agosto ha cambiado la cara al equipo. Tras las duras críticas recibidas en los amistosos contra Castellón y Leganés, en los que el conjunto dio síntomas de mareo, el nuevo CEO empieza a demostrar por qué tenía tanta reputación en los despachos de Inglaterra. Ha tardado en llegar, pero ya están aquí: los refuerzos para Corberán.

