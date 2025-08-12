El Valencia sigue agitando el mercado

Cuando todo parecía en silencio, el Valencia sorprendió con música en Mestalla. No me refiero a las bandas que volvieron a sonar en el estadio ... durante el Trofeo Taronja, sino a Gourlay, director de la orquesta que ha comenzado a marcar el ritmo en las oficinas del club. El mes de agosto ha cambiado la cara al equipo. Tras las duras críticas recibidas en los amistosos contra Castellón y Leganés, en los que el conjunto dio síntomas de mareo, el nuevo CEO empieza a demostrar por qué tenía tanta reputación en los despachos de Inglaterra. Ha tardado en llegar, pero ya están aquí: los refuerzos para Corberán.

Después de un inicio de mercado negativo, con la salida de Mosquera y Yarek y el regreso sin vuelta de piezas importantes como Enzo o Mamardashvili, el Valencia solo contaba con Raba y Agirrezabala como incorporaciones. Dos titulares, sí, pero insuficientes para equilibrar el nivel de toda la plantilla. Casi 20 días después, se encendieron de nuevo las luces en Mestalla para anunciar la tercera incorporación: Copete. Sin embargo, la verdadera pólvora llegó después de la primera semana de agosto, cuando el Valencia cerró seis operaciones en apenas cuatro días: el 7 de agosto, fichaje de Santamaría; el 8 de agosto, cesión de Cenk al Colonia y anuncio de Ugrinic; el 9 de agosto, renovaciones de Javi Guerra y Tárrega, justo antes del encuentro en Mestalla; y el 10 de agosto, llegada de Danjuma libre desde el Villarreal. Mientras Corberán trabaja para acoplar lo más rápido posible los nuevos nombres al grupo de cara al inicio de liga, Gourlay sigue apuntando candidatos en su lista. El objetivo es claro: reforzar todas las líneas del campo.

En la parcela defensiva, el nuevo nombre relacionado con el Valencia es David Carmo. Según informan desde Grecia, el central del Nottingham Forest sería una de las opciones para reforzar la zaga, siempre que se produzca la salida de Cömert. Corberán cuenta actualmente con el turco como cuarto central, pero no vería con malos ojos su marcha. La defensa parece ser una de las zonas más consolidadas del equipo. El fichaje de Copete, que competirá con Diakhaby por un puesto en el once, junto con el regreso de Thierry, garantizan una buena cobertura en las posiciones defensivas. La única incógnita pendiente, además del posible reemplazo para Cömert, sigue siendo la portería. Con Dimitrievski despertando interés en Europa, el club continúa buscando una salida para el portero macedonio.

El centro del campo del conjunto de Corberán está siendo una de las posiciones más comentadas durante el mercado de fichajes. Aunque el número de jugadores en esa demarcación es suficiente, varias salidas pendientes obligan a seguir buscando refuerzos. Guillamón y Almeida son dos nombres que suenan para abandonar el club. El canterano, que no entra en los planes de Corberán, no ha disputado ningún minuto en la pretemporada y el Elche está sondeando su incorporación bajo las órdenes de Sarabia. Por su parte, el portugués, que parecía cerca de renovar con el Valencia durante el verano, está más fuera que nunca, como se pudo ver en el Trofeo Taronja, donde llegó separado de sus compañeros. Su posible destino sería el Trabzonspor. Mientras se confirman esas salidas, ya se conocen dos incorporaciones: Santamaría, fichado por dos millones procedente del Rennes, y Ugrinic, llegado desde el Young Boys por cuatro millones. Junto a Pepelu y Javi Guerra, renovado hasta 2029, el club solo cuenta con cuatro opciones en el centro del campo, lo que obliga a acudir al mercado. El último nombre que ha aparecido en escena es Harry Winks. Aunque la apuesta del Valencia por el inglés no es firme, The Telegraph adelanta que el club blanquinegro es el más cercano a fichar al futbolista, que milita actualmente en el Leicester City.

En última instancia, la delantera también es un objetivo a reforzar. Pese a las incorporaciones de Dani Raba y Danjuma, la más que posible salida de Fran Pérez al Rayo Vallecano y el hecho de que Canós sea un descarte de Corberán vuelven a generar la necesidad de fichar. Durante el mercado han sonado muchos nombres para los goles en Mestalla: Azón, Sadiq, Borja Iglesias... A esta lista se suma ahora el neerlandés El Ghazi, tal y como informa Diego Picó. El interés no parece ser en vano, ya que desde Países Bajos dan prácticamente por cerrada la operación por el extremo.