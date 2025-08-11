Thierry vuelve a entrenar con el grupo 9 meses después

Pablo Lara Valencia Lunes, 11 de agosto 2025, 13:43 Comenta Compartir

El mes de agosto le está sentando de lujo al Valencia. Cuando el verano no estaba dejando buenas sensaciones — Yarek y Mosquera salieron del club, no habían conseguido ninguna victoria en pretemporada, las renovaciones de Javi Guerra, Tárrega y Diego López estaban estancadas, no llegaban incorporaciones y no salían descartes de Corberán — casi todo se ha solucionado. En esta última semana, el club ha vuelto a sonreír. Javi Guerra y Tárrega han renovado; el Valencia brilló en el Trofeo Toronja al vencer por 3-0 al Torino; tres incorporaciones de calidad: Santamaría, Ugrinic y Danjuma; y la rampa de salida empieza a despejarse: Cenk se marchó cedido al Colonia y están muy cerca las salidas de Fran Pérez y Almeida al Rayo Vallecano y Trabzonspor respectivamente.

A todo este vendaval de buenas noticias en el Valencia, se suma otra desde la ciudad deportiva de Paterna. La nueva incorporación para Corberán no es un jugador desconocido, no es otro que Thierry Rendal. El lateral derecho ha vuelto a entrenar de manera progresiva con sus compañeros después de su grave lesión el pasado 27 de octubre de 2024, en un lance del juego en el Coliseum ante el Getafe. El jugador, que se marchó entre lágrimas del encuentro, se perdió toda la temporada debido a una rotura de ligamento cruzado en su pierna izquierda. Con la intención de llegar a la recta final de la campaña, el futbolista pasó por quirófano el 4 de noviembre, pero cuando todo iba mejorando poco a poco con su regreso a tocar balón en marzo, una nueva intervención en su rodilla le hizo despedirse definitivamente de su participación y complicó la pretemporada del presente curso. Poco a poco, el defensa ha ido recuperando las sensaciones y hoy ha podido volver a integrarse con sus compañeros sobre el césped: «Mis compañeros me han hecho algunas bromas por estar 9 meses sin entrenar con ellos», ha comentado sonriente al Chiringuito de Jugones.

Sobre cómo se ha sentido en su vuelta, se ha referido el portugués: «Muy contento. Las sensaciones han sido muy buenas, ahora a seguir trabajando y ver cuándo puedo estar con el equipo». En cuanto a la fecha de regreso, se ha mostrado optimista de que será pronto: «No tengo fecha de vuelta, pero estoy trabajando para, después del parón de septiembre, poder estar con el equipo», ha afirmado el jugador que, de ser así, volvería a jugar un partido con el Valencia frente al Barcelona en la jornada 4 de LaLiga, sin saber aún si el encuentro se disputará en el Spotify Camp Nou.

Un alivio para Corberán

La vuelta de Thierry soluciona mucho la parcela defensiva del Valencia. Con la más que posible vuelta del lateral un mes o dos después del inicio de LaLiga, la posición quedaría bien cubierta con el portugués y Foulquier. Ambos disputarían el puesto, siempre y cuando las sensaciones del lesionado sean positivas. Ante un posible bajón de su rendimiento, el club también contempla la opción de Rubén Iranzo, con ficha de filial, que podría jugar en ese costado derecho. A falta de resolver la incógnita de los centrales, pendiente de Comert, el lateral derecho parece cerrado, después de que el Valencia estuviera sondeando el mercado en busca de refuerzos para la posición durante la ausencia de Thierry.

