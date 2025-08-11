El Barça-Valencia, en riesgo por más de 200 deficiencias en la obra del Spotify Camp Nou Las obras en el estadio del Barça siguen mostrando problemas y se complica que llegue a acoger público en la jornada 4 de liga, según avanza Rac1

Pablo Lara Valencia Lunes, 11 de agosto 2025, 11:40

No todo son alegrías en Can Barça. La noche de ayer en Barcelona fue casi perfecta. En cuanto al Trofeo Joan Gamper, no hay nada que reprochar al conjunto de Hansi Flick, que derrotó con un contundente 5-0 al Como 1907, equipo de un viejo conocido de la casa, Cesc Fábregas. La noche no solo tuvo un gran juego de los locales, sino que también estuvo marcada por la ovación cerrada del estadio Johan Cruyff a Sergi Roberto, leyenda del club que ayer vestía la camiseta de los italianos. A los aplausos de un viejo conocido se sumaron las sonrisas de los culés al escuchar a Fermín confirmar que continuará esta temporada vistiendo de blaugrana y no se marchará, después de los rumores sobre el interés del United. Todo estaba destinado a ser una noche perfecta para los aficionados, hasta que, otra vez, el Spotify Camp Nou vuelve a preocupar.

Según informó Rac1, la ECA (European Clubs Association) detectó hasta 200 deficiencias en la primera fase de las obras del Spotify Camp Nou, y el club apenas dispone de margen de maniobra para poder resolverlas y solicitar a LaLiga las licencias necesarias para acoger de nuevo un partido. En caso de que no se consigan solucionar estas imperfecciones, el Barça no podría celebrar la cuarta jornada de liga en su estadio ante el Valencia, tal y como anunció hace unas semanas. Aunque desde el club aún no comunican ninguna decisión relativa al encuentro, si no se pudiera disputar en el feudo blaugrana, Laporta debería buscar nuevos destinos donde poder jugar. El Barça, que pidió un poco de tiempo a Tebas para volver a su estadio, jugará las tres primeras jornadas ligueras como visitante a causa del retraso de las obras.

El nerviosismo ya no solo se refleja en la cara de los aficionados y la directiva, sino que se traslada al campo, a los jugadores. Ayer, durante la celebración del encuentro, Ter Stegen y Fermín mostraron sus ganas por volver cuanto antes a jugar en el Spotify Camp Nou. «Todos compartimos la ilusión de volver al Spotify Camp Nou, nuestra casa, donde queremos jugar muchos partidos. Ya queda poquito», comentó el guardameta.«Tenemos muchas ganas de volver al Camp Nou; esperamos que sea pronto», añadió el español al final del partido.

El Spotify Camp Nou, el fichaje más esperado

En un verano en el que han sonado muchos nombres, como el culebrón de Nico Williams, la operación de Rashford, jóvenes promesas de La Masía, la salida de Íñigo Martínez y muchos más, el nuevo fichaje que quiere todo el entorno blaugrana es la vuelta a su casa. La espera se está haciendo larga y tediosa para volver a presenciar a los jugadores correr por la banda del Spotify Camp Nou. Desde el 28 de mayo de 2023, en un 3-0 ante el Mallorca, un vacío sigue presente en el corazón de los aficionados, su estadio. Con un proyecto futurista e ilusionante, Laporta enamoró e ilusionó a todo el Barça. Las fechas están siendo el gran problema de la directiva, que ha anunciado varios regresos y ninguno se ha efectuado hasta la fecha.

En un principio, el FC Barcelona preveía dejar Montjuïc a final de la temporada pasada, pero finalmente no se consiguió hacer. Tras una brillante temporada, toda la afición soñaba con empezar la próxima campaña en el estadio, a lo que el club respondió con el anuncio de que el Trofeo Joan Gamper iba a ser el día de reestreno, un regalo de verano que finalmente se tuvo que aplazar, ya que los plazos no se ajustaron y el partido se disputó ayer en el estadio Johan Cruyff. Ante la negativa de volver el 10 de agosto, la próxima fecha que se fijó, no de manera oficial, fue a mediados de septiembre en la jornada 4 de LaLiga ante el Valencia. El reiterado retraso de las obras no consigue solucionarse, pero aún queda mes y medio para que el club acelere y solucione las 200 deficiencias presentadas. El Spotify Camp Nou, la pesadilla de la que el Barça no consigue despertar.