El Valencia anuncia oficialmente el fichaje de Danjuma El díscolo atacante neerlandés llega a coste cero del Villarreal, que se reserva un 50% de una futura venta y cobrará bonus por incentivos en base al rendimiento colectivo e individual del futbolista

Marc Escribano Valencia Domingo, 10 de agosto 2025, 14:19

Ya es oficial, hay nuevo fichaje en Mestalla. Arnaut Danjuma (Lagos, Nigeria, 31-1-1997) ya es a todos los efectos jugador del Valencia, convirtiéndose así en el sexto refuerzo del mercado de verano. El díscolo atacante neerlandés llega traspasado a coste cero desde el Villarreal, que se reserva el 50% de una futura venta y cobrará bonus por incentivos en base al rendimiento colectivo blanquinegro y al individual del propio futbolista. Como curiosidad, el propio conjunto castellonense llegó a adelantarse por unos minutos, anunciando la salida del jugador antes que el propio Valencia publicase el comunicado oficial de su contratación, en el que se confirma que Danjuma firma hasta 2028.

La operación se ha cerrado rápidamente por la predisposición de todas las partes, ya que el Villarreal quería liberar su elevada ficha, el Valencia ansiaba reforzar su ataque con un delantero móvil capaz de actuar como segundo punta o como extremo en cualquiera de las dos bandas, además del deseo del futbolista de 28 años por cambiar de camiseta y cerrar su etapa como groguet. Si a eso se le añade el condicionante de que no deberá si quiera mudarse, puesto que ya residía en una urbanización cercana a la Ciudad Deportiva de Paterna, todo se ha cerrado con facilidades.

Danjuma llega al Valencia con un contrato por las próximas tres temporadas, hasta junio de 2028, y «aportará velocidad, desequilibrio, capacidad goleadora y versatilidad, pudiendo generar peligro desde distintos perfiles del frente de ataque», tal y como relata el comunicado oficial del Valencia. Nacido en Nigeria y formado en los Países Bajos en las categorías inferiores del PSV Eindhoven, dio el salto a la élite con el NEC Nijmegen en la Eredivisie y posteriormente vistió las camisetas del Club Brugge KV y del AFC Bournemouth.

En 2021 fichó por el Villarreal, donde firmó 24 goles entre Liga, Champions League y Copa del Rey. Más tarde regresaría a la Premier League para jugar con el Tottenham Hotspur y el Everton, antes de su etapa más reciente, esta pasada temporada, en el Girona. El nuevo fichaje valencianista ya está a la disposición del entrenador Carlos Corberán, preparado para comenzar a trabajar con sus nuevos compañeros de cara al inicio de la competición.