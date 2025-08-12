Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Dimitrievski en un partido con el Valencia. CORDON PRESS

Dimitrievski gusta en el mercado

El portero macedonio, fuera de los planes de Corberán, aún sin destino pese al interés de varios equipos

Pablo Lara

Valencia

Martes, 12 de agosto 2025, 09:34

La portería sigue siendo una de las posiciones más comentadas en el mercado valencianista. Durante este verano se han producido varios movimientos en las oficinas: ... en primer lugar, se confirmó el fin de la cesión de Mamardashvili en Mestalla, que puso rumbo al Liverpool. Uno se marcha y otro regresa, en este caso Cristian Rivero, que tras cumplir su cesión en el Albacete llegó desde el primer día para realizar la pretemporada con el equipo y pelear por un puesto. El portero ha sido una prioridad para Corberán, por lo que se cerró cuanto antes la llegada de su titular, Julen Agirrezabala, que jugará cedido esta temporada por el Athletic Club. A los tres porteros del primer equipo se sumó la renovación de Vicente Abril, guardameta del filial, que amplió su contrato con vistas al primer equipo y se mantendrá en dinámica con él durante toda la campaña. Con este movimiento, el Valencia cuenta con cuatro guardametas: Julen, que será el titular; Vicente Abril, que ejercerá de tercer portero como ya hizo la temporada pasada; y Rivero y Dimitrievski, entre los que uno deberá salir.

