Dimitrievski gusta en el mercado

La portería sigue siendo una de las posiciones más comentadas en el mercado valencianista. Durante este verano se han producido varios movimientos en las oficinas: ... en primer lugar, se confirmó el fin de la cesión de Mamardashvili en Mestalla, que puso rumbo al Liverpool. Uno se marcha y otro regresa, en este caso Cristian Rivero, que tras cumplir su cesión en el Albacete llegó desde el primer día para realizar la pretemporada con el equipo y pelear por un puesto. El portero ha sido una prioridad para Corberán, por lo que se cerró cuanto antes la llegada de su titular, Julen Agirrezabala, que jugará cedido esta temporada por el Athletic Club. A los tres porteros del primer equipo se sumó la renovación de Vicente Abril, guardameta del filial, que amplió su contrato con vistas al primer equipo y se mantendrá en dinámica con él durante toda la campaña. Con este movimiento, el Valencia cuenta con cuatro guardametas: Julen, que será el titular; Vicente Abril, que ejercerá de tercer portero como ya hizo la temporada pasada; y Rivero y Dimitrievski, entre los que uno deberá salir.

Aunque, a priori, Dimitrievski pueda parecer el más experimentado en la categoría, ya que fue pieza clave durante cinco años en el Rayo Vallecano y disputó minutos en la Eurocopa con la selección de Macedonia del Norte, Corberán ha dejado claras sus preferencias. Durante la pretemporada, el reparto de minutos en la portería ha sido revelador: en el primer partido, ambos jugaron el mismo tiempo; ante el Leganés, debutó Agirrezabala y en la segunda parte entró Rivero; contra el Marsella, la lesión del macedonio dejó media parte para Rivero y la otra media para Julen; ya recuperado, en Alemania volvieron a repartirse los minutos Julen y Rivero; y en Mestalla, el cedido por el Athletic disputó el encuentro completo. Con este reparto, la conclusión es clara: cuando Julen y Rivero han estado disponibles, Dimitrievski no ha llegado a ponerse los guantes.

La escasa participación de Dimitrievski durante la pretemporada, unida a la tensión existente entre el portero y parte del club por la gestión de la portería la temporada pasada, en la que solo disputó nueve encuentros, cinco de ellos en la Copa del Rey, apunta a una salida inminente. El guardameta llegó hace apenas un año, avalado por su rendimiento en el Rayo Vallecano y con la selección de Macedonia del Norte, como pieza de transición para cubrir la salida de Mamardashvili, prevista desde la pasada campaña. Su objetivo era convertirse en el meta titular a partir de esta temporada, pero Corberán, que no estaba en los planes del portero cuando fichó por el Valencia, no ve clara su continuidad. Con un amplio mercado en las ligas europeas, el futuro del macedonio parece cada vez más lejos de Mestalla.

Dimitrievski es uno de los activos más cotizados en el mercado de salidas del Valencia. Entre los interesados en su fichaje figuran varios equipos de LaLiga, como Mallorca, Levante u Oviedo. De ellos, granotas y baleares siguen atentos al mercado de porteros: los de Calero cuentan únicamente con Cuñat, ya que buscan salida para Pastor, mientras que el equipo de Jagoba intenta colocar a Greif. El interés por el guardameta no se limita a España. Según informa Matteo Moretto, Lille, Fenerbahçe y Genoa también han incluido su nombre en la lista de candidatos. Su salida debería acelerarse: el jugador quiere marcharse, Corberán no cuenta con él y el Valencia busca ingresar dinero. Solo falta que un club dé el paso definitivo.