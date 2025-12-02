Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Carlos Corberán da instrucciones durante el partido en Vallecas. efe

El Valencia es el segundo peor equipo fuera de casa

Los de Corberán aún no saben lo que es ganar un partido lejos de Mestalla y sólo han sumado 3 de los 21 puntos en juego tras los empates en Cornellà, Vitoria y Vallecas. Además, son los más goleados con 16 tantos en contra

Juan Carlos Villena

Juan Carlos Villena

Valencia

Martes, 2 de diciembre 2025, 09:24

El Valencia lo sigue fiando casi todo a Mestalla, que siempre es un seguro en el histórico del club, pero uno de los problemas es ... que ese pulmón tampoco está en su mejor momento, puesto que en lo que va de temporada han sumado 11 de los 21 puntos en juego como local los que les coloca como el noveno si se tienen en cuenta sólo los partidos jugados en casa. El gran problema sigue siendo la escasa pólvora, casi nula, que están mostrando los de Corberán fuera de casa. El empate 1-1 en la visita al Rayo Vallecano de este lunes, más allá de los análisis de si se puede dar por bueno el punto después de una muy pobre primera parte y de la mejora en la segunda, sigue dejando a los valencianos como uno de los cuatro equipos que aún no han ganado lejos de su hogar (los otros compañeros en ese viaje son el Osasuna, Elche y Girona).

