El Valencia es el segundo peor equipo fuera de casa Los de Corberán aún no saben lo que es ganar un partido lejos de Mestalla y sólo han sumado 3 de los 21 puntos en juego tras los empates en Cornellà, Vitoria y Vallecas. Además, son los más goleados con 16 tantos en contra

Juan Carlos Villena Valencia Martes, 2 de diciembre 2025, 09:24

El Valencia lo sigue fiando casi todo a Mestalla, que siempre es un seguro en el histórico del club, pero uno de los problemas es ... que ese pulmón tampoco está en su mejor momento, puesto que en lo que va de temporada han sumado 11 de los 21 puntos en juego como local los que les coloca como el noveno si se tienen en cuenta sólo los partidos jugados en casa. El gran problema sigue siendo la escasa pólvora, casi nula, que están mostrando los de Corberán fuera de casa. El empate 1-1 en la visita al Rayo Vallecano de este lunes, más allá de los análisis de si se puede dar por bueno el punto después de una muy pobre primera parte y de la mejora en la segunda, sigue dejando a los valencianos como uno de los cuatro equipos que aún no han ganado lejos de su hogar (los otros compañeros en ese viaje son el Osasuna, Elche y Girona).

Noticia relacionada Carlos, trata de arrancarlo El Valencia, en los siete partidos fuera de casa, acumula tres empates y cuatro derrotas. Es decir, los puntos sumados en Cornellà, Vitoria y Vallecas le colocan con 3 puntos de 21, los mismos que Mallorca y Elche en ese mismo número de partidos, y del Girona aunque con un partido menos. En la clasificación sumando solo los puntos en los partidos fuera de casa, los de Corberán estarían en descenso porque son penúltimos, sólo por encima de Osasuna que suma 2 puntos en ocho partidos. Tan contundente es ese ratio, que los valencianistas tienen un -12 en el average de goles fuera de casa. Han marcado sólo 4 goles, el segundo peor registro sólo por detrás de Alavés y Osasuna que llevan 3, y han recibido 16, el que más de toda la Liga cuando juega lejos de sus aficionados. Son números mediocres para un club, más allá del asterisco de Peter Lim, con la historia del Valencia.

