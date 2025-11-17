Valencia CF - Levante UD: horario y dónde ver por televisión el derbi valenciano

J.Zarco Valencia Lunes, 17 de noviembre 2025, 11:59 Comenta Compartir

Valencia CF y Levante UD regresan a la competición tras el parón de selecciones con el derbi de la capital del Turia. Ambos equipos llegan en una situación delicada, con los de Calero en puestos de descenso y los de Corberán fuera pero tan solo gracias a la diferencia de goles favorable que tiene con el Girona.

Los encuentros internacionales no han afectado al Valencia CF puesto que el único jugador que va con su selección es Dimitrievski, portero suplente. Precisamente, el macedonio realizó unas polémicas declaraciones afirmando que Julen Agirrezabala juega por una cláusula que hay en su cesión, algo que no ha sentado nada bien en el club.

Por parte del Levante, el problema principal lo tiene con Kervin Arriaga, que tiene que jugar con Honduras en la madrugada de martes a miércoles y llegará a Valencia el jueves por la tarde. Viaje muy largo y poco descanso para jugar el viernes, por lo que es probable que no sea de la partida. Por su parte, Etta Eyong ya está en Valencia después de no conseguir que Camerún acuda a la repesca para el Mundial.

Para los de Mestalla la noticia positiva es el regreso de Foulquier tras mes y medio lesionado, así como la vuelta de Ugrinic y Ramazani. Por lo tanto, el único que sigue en la enfermería es Mouctar Diakhaby. Con ellos, el Valencia buscará un triunfo que no consigue desde el 20 de septiembre ante el Athletic.

El Valencia CF-Levante UD será este viernes a las 21:00 horas y se podrá ver en televisión a través de la plataforma de pago DAZN. También puede seguir el minuto a minuto en la web de LAS PROVINCIAS.