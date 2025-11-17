El Valencia recupera a Foulquier tras mes y medio de lesión El lateral derecho se ejercita por primera vez con sus compañeros tras perderse cinco partidos por unas molestias en la rodilla

Marc Escribano Valencia Lunes, 17 de noviembre 2025, 11:48

Buenas noticias deportivamente hablando en el Valencia, que este lunes recuperó por fin a Dimitri Foulquier, que se reincorporó a los entrenamientos grupales con sus compañeros tras un mes de lesión. El lateral derecho francés con pasaporte guadalupeño jugó su último partido con la camiseta blanquiengra ante el Real Oviedo el pasado 30 de septiembre.

El 4 de octubre, ante el Girona, estuvo en el banquillo convocado, pero no salió a jugar por las molestias que arrastraba en su rodilla. Desde entonces, se hizo oficial que el jugador padecía una lesión que le imposibilitaría la disputa de partidos y la práctica de entrenamientos, motivo por el cual se quedó al margen en las sesiones de la Ciudad Deportiva de Paterna y desapareció de las convocatorias contra Alavés, Villarreal, Real Madrid y Betis, partidos en los que causó baja.

En esta última semana, Foulquier ya había estado pisando césped ejercitándose al margen de sus compañeros, pero no ha sido hasta este lunes cuando el lateral derecho se ha reincorporado a los entrenamientos grupales bajo las órdenes de Carlos Corberán, dejando a un lado su trabajo específico con los readaptadores. El técnico cuenta por tanto ahora con un jugador muy importante en sus esquemas de cara al importante partido de este viernes, el derbi contra el Levante en Mestalla.

Por otro lado, en la enfermería valencianista sigue Mouctar Diakhaby, mientras que Largie Ramazani y Filip Ugrinic ultiman su regreso completo con el grupo al igual que Foulquier. Thierry Rendall, que había estado gestionado las cargas en los últimos días, también se ejercita con normalidad con el resto de la plantilla, a excepción de Stole Dimitrievski, único internacional del Valencia, que está concentrado con la selección de Macedonia del Norte. El portero se juega este martes la clasificación al Mundial 2026 o el pase a la repesca en un duelo directo contra Gales.