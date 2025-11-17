Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Mazón sobre las dos llamadas de Pradas que no contestó: «Tendría el móvil en la mochila o estaría hablando con otras personas»
Dimitri Foulquier, en un entrenamiento con el Valencia. VCF

El Valencia recupera a Foulquier tras mes y medio de lesión

El lateral derecho se ejercita por primera vez con sus compañeros tras perderse cinco partidos por unas molestias en la rodilla

Marc Escribano

Marc Escribano

Valencia

Lunes, 17 de noviembre 2025, 11:48

Comenta

Buenas noticias deportivamente hablando en el Valencia, que este lunes recuperó por fin a Dimitri Foulquier, que se reincorporó a los entrenamientos grupales con sus compañeros tras un mes de lesión. El lateral derecho francés con pasaporte guadalupeño jugó su último partido con la camiseta blanquiengra ante el Real Oviedo el pasado 30 de septiembre.

El 4 de octubre, ante el Girona, estuvo en el banquillo convocado, pero no salió a jugar por las molestias que arrastraba en su rodilla. Desde entonces, se hizo oficial que el jugador padecía una lesión que le imposibilitaría la disputa de partidos y la práctica de entrenamientos, motivo por el cual se quedó al margen en las sesiones de la Ciudad Deportiva de Paterna y desapareció de las convocatorias contra Alavés, Villarreal, Real Madrid y Betis, partidos en los que causó baja.

En esta última semana, Foulquier ya había estado pisando césped ejercitándose al margen de sus compañeros, pero no ha sido hasta este lunes cuando el lateral derecho se ha reincorporado a los entrenamientos grupales bajo las órdenes de Carlos Corberán, dejando a un lado su trabajo específico con los readaptadores. El técnico cuenta por tanto ahora con un jugador muy importante en sus esquemas de cara al importante partido de este viernes, el derbi contra el Levante en Mestalla.

Por otro lado, en la enfermería valencianista sigue Mouctar Diakhaby, mientras que Largie Ramazani y Filip Ugrinic ultiman su regreso completo con el grupo al igual que Foulquier. Thierry Rendall, que había estado gestionado las cargas en los últimos días, también se ejercita con normalidad con el resto de la plantilla, a excepción de Stole Dimitrievski, único internacional del Valencia, que está concentrado con la selección de Macedonia del Norte. El portero se juega este martes la clasificación al Mundial 2026 o el pase a la repesca en un duelo directo contra Gales.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Adiós a la histórica droguería de Valencia que fabricó el primer detergente en España
  2. 2 Los famosos que han estado en Cheste
  3. 3 Cazan a un motorista a 190 kilómetros por hora fuera del circuito de Cheste
  4. 4 Dos muertos y tres heridos tras caer un coche desde un puente en Benassal
  5. 5

    El cine de los culturetas de Valencia cumple 30 años y se actualiza para resistir el siglo XXI
  6. 6 «Yo no soy la Negra Dominga, ese es nombre de mujer y yo soy bien hombre»
  7. 7

    La alerta que no tiene la CHJ hubiera anticipado una hora la crecida del Poyo en la dana
  8. 8 Pérez-Reverte carga contra la última medida de Ryanair: «Cada vez nos acorralan más»
  9. 9

    Ángel Albendín: «Los patinetes son un problema: de 10 accidentes, en 8 o 9 hay heridos»
  10. 10 Un octogenario herido al caer a una acequia en un accidente en Alboraia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El Valencia recupera a Foulquier tras mes y medio de lesión

El Valencia recupera a Foulquier tras mes y medio de lesión