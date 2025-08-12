Al Valencia se le escapa Borja Iglesias

Pablo Lara Valencia Martes, 12 de agosto 2025, 12:21 Comenta Compartir

El mercado de fichajes en LaLiga entra en las últimas semanas, que es cuando más movimientos se hacen. En el Valencia todo se ha relajado un poco tras las incorporaciones de Santamaria, Ugrinic y Danjuma. Aun así, Corberán sabe que para no sufrir tanto como la temporada pasada son necesarios más refuerzos. Una de las posiciones más urgentes es la del delantero centro. Tras la finalización de las cesiones de Rafa Mir y Sadiq, que puede ser una opción a final de mercado, el Valencia solo contaba con Hugo Duro a principio de mercado. Con la incorporación de Dani Raba, que puede partir de punta, aunque es un banda que cae mucho al centro a recibir, y Danjuma, que también puede ocupar esas dos posiciones, el técnico quiere más fichajes arriba. La salida inminente de Fran Pérez al Rayo Vallecano y la incomparecencia de Canós en los planes de la temporada obligan a seguir sondeando nombres.

Uno de los que no va a llegar ya de manera oficial es Borja Iglesias. El delantero que jugó la temporada pasada en el Celta, con quien anotó hasta 11 goles, vuelve a Balaídos para quedarse. Después del interés del Valencia y de otros equipos en hacerse con él, el delantero de 32 años tenía claro dónde quería jugar, y ese equipo era el Celta. Con el apoyo de la afición y también de Giráldez, que ya opinó sobre el atacante públicamente, dejando clara su intención de que volviera, la operación se ha cerrado. El que fuera internacional con España da fin a su etapa en el Betis, donde alcanzó su mejor nivel, para embarcarse en una nueva aventura con el Celta, con quien disputará esta temporada Europa League.

Noticia relacionada El Valencia busca ahora un nueve rematador que compita con Hugo Duro

Las opciones en el nueve

Con el frustrado fichaje de Borja Iglesias, el Valencia sigue sin concretar su nuevo delantero. Por nombres no va a ser: Sadiq es una de las opciones, aunque su salida es complicada e incluso podría quedarse en San Sebastián; la operación Azón sigue sin solución, mientras el chico sigue priorizando jugar en Mestalla, los clubes no se ponen de acuerdo; Larin es otro de los posibles refuerzos que sigue sin concretarse, poco a poco Gourlay rebaja lo que piden desde la isla; y el último en aparecer en la órbita del Valencia es el delantero del Schalke, Moussa Sylla. La urgencia ya no es máxima, pero Corberán sabe que necesita más pólvora arriba. Aún queda tiempo, todo puede pasar.