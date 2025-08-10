Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Iván Azón, con el Como italiano, en pretemporada. EP

El Valencia busca ahora un nueve rematador que compita con Hugo Duro

Iván Azón sigue esperando a que el club blanquinegro pueda hacerse con su cesión, mientras el Mallorca rebaja sus pretensiones por Cyle Larin

Marc Escribano

Marc Escribano

Valencia

Domingo, 10 de agosto 2025, 17:56

Con Arnaut Danjuma ya fichado, el Valencia busca ahora seguir incorporando nuevos futbolistas que terminen de confeccionar una plantilla de nivel. No hay que ... olvidar, eso sí, que este miércoles está programada la esperada primera rueda de prensa de Ron Gourlay. Mientras, el CEO de fútbol trabaja para encontrar un nueve rematador que haga competencia a Hugo Duro en la delantra.

