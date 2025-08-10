El Valencia busca ahora un nueve rematador que compita con Hugo Duro

Con Arnaut Danjuma ya fichado, el Valencia busca ahora seguir incorporando nuevos futbolistas que terminen de confeccionar una plantilla de nivel. No hay que ... olvidar, eso sí, que este miércoles está programada la esperada primera rueda de prensa de Ron Gourlay. Mientras, el CEO de fútbol trabaja para encontrar un nueve rematador que haga competencia a Hugo Duro en la delantra.

El nombre de Iván Azón sigue estando sobre la mesa, más que nada porque es el propio jugador el que tiene un gran interés en jugar en el Valencia. El atacante español del Como tiene propuestas de otros clubes, como el Ipswich Town de la segunda inglesa, pero prefiere esperar para ver si se consigue cristalizar esa cesión con opción de compra que el Valencia ofrece por él al equipo italiano dueño de sus derechos. Mientras, el ex del Zaragoza sigue marcando goles en la pretemporada del conjunto entrenado por Cesc Fábregas.

Por otro lado, el Mallorca ha rebajado sus pretensiones por Cyle Larin, tal y como informan varios medios de la isla balear. La dirección deportiva bermellona pedía un millón de euros por el préstamo del delantero canadiense, además de cubrir su salario. Como ningún club ha picado en ese anzuelo, entre ellos el Valencia, el Mallorca ha asumido que tendrá que pedir algo menos para desprenderse de un jugador que no cuenta para Jagoba Arrasate. Esos, son los dos nombres que más suenan, pero siempre puede salir un tapado sorpresa.