El Valencia anuncia el traspaso de Mosquera al Arsenal por 20 millones de euros

Se acabó el culebrón. El Valencia ha anunciado en la mañana de este jueves el traspaso de Christian Mosquera al Arsenal de Mikel Arteta por casi 20 millones de euros, 15 fijos más 4 en variables de muy fácil cumplimiento. El central de 21 años firma con el equipo inglés hasta (AÑO), y deja atrás una etapa de más de 10 años, en la que ha pasado por las categorías inferiores del club de Mestalla hasta llegar al primer equipo. Con los blanquinegros debutó en 2023 en Copa del Rey ante el Atlético Baleares y ha llegado a disputar un total de 90 encuentros, anotando un gol y convirtiéndose, junto a César Tárrega, en los dos buques insignia de la defensa esta última temporada. Además, gracias a ellos, también ha podido ser internacional con el combinado nacional en todas las fases de su formación, salvo en la absoluta, e incluso proclamarse ganador de un oro en los Juegos Olímpicos de París 2024 con la selección española junto a su compañero valencianista, Diego López.

Tras este anuncio, se cierra uno de los culebrones del Valencia, no solo de este año, sino incluso del año pasado. Mosquera fue el año pasado pretendido por el Atlético de Madrid, por los cuales finalmente no terminó firmando. Este verano, con el futbolista que terminaba contrato en 2027, también se prometía movidito porque ahora ya recala en el Arsenal y estará a las órdenes de Mikel Arteta. Sin embargo, esto no ha estado tan claro nunca. El Leipzig fue el primer club este verano que empezó yendo con todo a por el central de 21 años, sin embargo, las demandas taronjas, marcando la barrera de los 30 millones de euros por Mosquera, hicieron que los alemanes tiraran la toalla, considerando que era un precio totalmente desorbitado por un futbolista al que le restaba un solo año de contrato y podría marcharse libre la temporada que viene.

Es ahí cuando, dada la retirada del Leipzig de la puja por el defensa hispano-colombiano, todo indicaba que tanto el Valencia como Mosquera estaban destinados a entenderse a través de una oferta de renovación que mejorase las condiciones salariales del futbolista y, además, prolongase su estancia en Mestalla más allá de 2027. Sin embargo, en el club blanquinegro el tema de los 'timings' es algo que no llevan muy bien, porque, en ese transcurso de un mes, donde tanto el agente del jugador como el propio Mosquera esperaban la propuesta, el Arsenal de Mikel Arteta irrumpió en escena. Los 'gunners', que llevaban tiempo monitorizando la situación del central, decidieron ofrecer 14 millones de euros en primera instancia, algo que rechazó de pleno el Valencia, porque consideraba a su canterano pieza fundamental del proyecto deportivo. Pero tanto pasaron los días y el tiempo, que cuando Ron Gourlay aterrizó aquí y quiso ponerse manos a la obra para ofrecerle una oferta de renovación, el jugador ya había sido seducido por los cantos de sirena del Arsenal y tenía su mente puesta en Londres. De ahí que se desestimase la propuesta de renovación blanquinegra y el futbolista indicase al club que quería salir.

Así lo ha expresado el Valencia en el comunicado oficial de despedida del jugador: «Esta decisión responde al deseo expresado de forma clara e inequívoca por parte del jugador, que ha manifestado su voluntad de no renovar el vínculo contractual con el Valencia CF y de recalar exclusivamente en el Arsenal FC». Con este mensaje el club se desmarca y culpabiliza al defensor de su marcha, alegando que no podían hacer nada contra su voluntad de marcharse. Ya en Londres, en su primera entrevista concedida como futbolista del Arsenal, ha manifestado: «No podía dejar pasar esta oportunidad. Me estoy uniendo a un club histórico y gigante. Cuando llegas, te das cuenta de la grandeza de este lugar».

Con esto se llega al punto actual. El jugador viajó el martes de la semana pasada a las 07:00 con dirección a Londres para pasar las pertinentes pruebas médicas con los ingleses y así ser anunciado como nuevo futbolista 'gunner'. Es más, en la tarde del lunes pasado, de la misma semana, acudió a la Ciudad Deportiva de Paterna para despedirse de todos sus compañeros y, en su salida con el coche, declaraba lo siguiente: «El Valencia es mi casa y siempre lo va a ser. Llegué con 12 años y me voy siendo un hombre. Estoy un poco triste porque llevo toda la vida aquí. Las decisiones en el fútbol son así. Ahora se abre una nueva etapa. Es ilusionante, pero me voy triste», comentaba el defensa hispano-colombiano.

También César Tárrega, con quién formó pareja en la zaga defensiva esta temporada, y preguntado qué es lo que opinaba de la marcha de Mosquera, señalaba lo siguiente: «Llevamos muchos años juntos y es difícil despedirse de un jugador de su calidad. Al final, creas un vínculo muy fuerte con él. Es una pena. Que le vaya bien. Ha sido un placer compartir todos estos años con él», afirmaba el de Aldaia. Pasaron los días y parecía que no se hacía oficial el fichaje de Mosquera por el Arsenal, incluso se llegó a apuntar que podía haber problemas con las pruebas médicas. Sin embargo, el Arsenal por fin cierra su fichaje por casi 20 millones de euros, 15 en fijos más 4 en variables. No había viajado con la expedición 'gunner' a Asia porque todavía pertenecía al Valencia, pero ahora ya podrá hacerlo, porque tras solucionar los problemas con la documentación en su contrato, el futbolista ha conseguido viajar en la mañana de este martes con el resto de sus compañeros para la gira por Asia.

Los centrales, un problema más para Corberán

La oficialidad del traspaso de Mosquera al Arsenal ya pone de manifiesto el creciente problema que tiene el Valencia con los centrales, porque solo Tárrega y Diakhaby son válidos para Corberán. Porque ni Cenk ni Comert las tienen todas consigo para continuar en Mestalla. Las cesiones del central turco y del suizo al Real Valladolid, donde se esperaba que mostrasen un mejor nivel, fueron totalmente infructuosas. Cenk no llegó a disputar ni 900 minutos, repartidos en 12 encuentros, en un equipo vallisoletano sumido en el absoluto caos y que ha terminado descendiendo a Segunda División. No le fue tan mal a Cömert, que llegó a disputar casi el doble de minutos que su compañero en el Valencia: 1.900 minutos repartidos en 28 encuentros. En el caso del turco es poco probable que los blanquinegros recuperen los 5 millones de euros que invirtieron en él hace dos temporadas.

De ahí que necesite cerrar cuanto antes la operación de Copete, que llegaría del Mallorca. Esta temporada pasada ha llegado a disputar un total de casi 1.700 minutos, repartidos en 27 encuentros.