Tárrega sobre la venta de Mosquera: «Es difícil despedirse de un jugador así, es una pena»

El culebrón Mosquera parece haber llegado a su fin. Después de volar a primera hora de la mañana rumbo a Londres, el canterano del Valencia ... se someterá a las pruebas médicas y firmará su contrato antes de que se haga oficial su traspaso al Arsenal. Tras largas semanas de espera, Mosquera por fin jugará a las órdenes de Mikel Arteta. Ha sido un final de ciclo complicado. Aunque en un principio el defensa parecía tener intención de renovar con los blanquinegros, tanto él como su entorno rechazaron varias ofertas del club, alegando que el proyecto deportivo ofrecido no se correspondía con la realidad. En un último intento por convencerlo, el Valencia apostó por la llegada de Steve Gourlay, pero la decisión ya estaba tomada: Mosquera solo quería convertirse en nuevo jugador 'gunner'. A pesar del fichaje, el ilicitano se mostró apenado al abandonar Paterna ayer por la tarde: «Llegué con 12 años y me voy siendo un hombre. Estoy un poco triste porque llevo toda la vida aquí. Las decisiones en el fútbol son así. El Valencia es mi casa y siempre lo será», expresó emocionado.

Mientras la dirección deportiva ya trabaja para suplir la sensible baja de Mosquera, el equipo continúa preparando el amistoso del próximo sábado a las 19:30 frente al CD Castellón. A la salida del entrenamiento, César Tárrega se deshizo en elogios hacia quien fue su compañero tanto en el equipo como en la selección: «Que le vaya bien. Ha sido un placer compartir todos estos años con él». El central, que no pudo despedirse personalmente de Mosquera, admitió que no le resulta fácil decir adiós: «Llevamos muchos años juntos y es difícil despedirse de un jugador de su calidad. Al final creas un vínculo muy fuerte con él. Es una pena».

También Thierry Correia quiso pronunciarse sobre la salida del central: «Ayer habló con nosotros. Espero que le vaya todo muy bien. Es fútbol, pero me alegro por él. Es un muy buen chico y siempre trabaja muy duro», comentó orgulloso el lateral portugués. Al ser preguntado por su propia recuperación, Correia respondió: «Voy bien, trabajando poco a poco para ayudar al equipo», aunque confirmó que aún no conoce la fecha exacta de su regreso al grupo.