La triste despedida de Mosquera: «El Valencia siempre será mi casa. Llegué con 12 años y me voy siendo un hombre» El futbolista deja Mestalla para fichar por el Arsenal por casi 20 millones

Pablo Lara Lunes, 14 de julio 2025 | Actualizado 15/07/2025 00:08h. Comenta Compartir

Ya no ha duda posible. Mosquera es ya futbolista del Arsenal. El propio futbolista lo admitió ayer a su salida de la Ciudad Deportiva de Paterna tras el entrenamiento vespertino. Desde el interior de su vehículo dio un último adiós al que ha sido su equipo y su afición los últimos años. «El Valencia es mi casa y siempre lo va a ser. Llegué con 12 años y me voy siendo un hombre. Estoy un poco triste porque llevo toda la vida aquí. Las decisiones en el fútbol son así. Ahora se abre una nueva etapa. Es ilusionante, pero me voy triste», manifestaba el futbolista, que en las próximas horas tomará un vuelo hacia Londres para pasar el reconocimiento médico y, si es todo correcto, ser presentado como nuevo jugador gunner.

La tardanza del Valencia en presentarle una oferta de ampliación de contrato que le gustara tanto al futbolista como a sus agentes hizo que el Arsenal aprovechara la ocasión para atraerlo a un proyecto de Liga de Campeones y repleto de futbolistas conocidos de la competición española como Mikel Merino, David Raya, Kepa y Odeggard, además del entrenador, Mikel Arteta. Además, la oferta económica era muy superior a la que le ofrecía el conjunto valencianista. Todo esto hizo que se decidiera por marcharse y por este motivo pidió al Valencia que aceptara negociar con el Arsenal. La primera oferta de 14 millones fue rechazada y se marcó una cifra de 20 millones para dar el visto bueno. Y finamente llegó, con 15 millones fijos y cuatro en variables fáciles de cumplir.

El golpe a Corberán es doloroso, ya que la temporada pasada fue uno de los puntales para que el equipo no sufriera como en años anteriores y que incluso por momentos se soñara con Europa. Y eso que acaba de cumplir 21 años, pero se comporta como un veterano. La campaña pasada fue titular en todas las jornadas menos una, lo que indica la confianza que tenían en él tanto Rubén Baraja como el actual morador del banquillo de Mestalla.

Nacido en Alicante de padres colombianos, se siente blanquinegro desde que entrara en la cantera de Paterna en 2016. Su carrera ha sido meteórica, ya que con sólo 17 años se estrenó con el Valencia de la mano de José Bordalás en un partido de Copa del Rey frente al Atlético Baleares y en Liga ante el Sevilla. Y pasados cuatro años ya es historia como futbolista valencianista, ya que está a punto de firmar su contrato con el Arsenal, dejando un vacío enorme en la defensa, que veremos cómo se cubre.