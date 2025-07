Mosquera se despide de la afición del Valencia

José Martí Valencia Jueves, 24 de julio 2025, 17:52 | Actualizado 18:14h. Comenta Compartir

Fin del culebrón Mosquera. Nueve días después de su marcha de Valencia, la oficialidad de la incorporación de Mosquera por el Arsenal se estaba haciendo de rogar. Pero en la tarde del jueves el central ha publicado un mensaje de despedida en sus redes para toda la afición. En él, agradece su etapa vivida en el Valencia, club en el que creció y maduró hasta llegar al fútbol profesional. El jugador ha mostrado su lado más humano: «voy a resumir lo que siento desde el corazón».

Además de agradecer a compañeros, staff y aficionados, ha manifestado su orgullo por el trabajo realizado como valencianista y por haber llegado hasta el primer equipo: «He defendido este escudo con toda mi alma. Me siento un valencianista más para toda la vida». Muchos de sus compañeros le han dedicado unas líneas de despedida en sus redes sociales, en las que le desean la mayor de las suertes en su nueva etapa como jugador del Arsenal.

Uno de ellos, Hugo Duro, no ha ocultado su emoción: «Desde el primer día con una sonrisa y con ganas de aprender. Nunca una mala cara. Te echaré de menos, amigo».

La carta completa de Mosquera

Llevo días pensando cómo resumir en un texto todo lo que siento, pero no hay una única manera, así que lo haré desde el corazón.

Hoy me toca despedirme y no me imaginaba lo difícil que sería porque, no solo ha sido el club de mi vida, ha sido mi casa, donde crecí, donde aprendí a caerme y a levantarme, donde me formé como jugador, pero sobre todo como persona.

Solo tengo palabras de agradecimiento, entrenadores, compañeros, staff, tutores y todas las personas con las que he podido compartir en la ciudad deportiva. He tenido la suerte de compartir vestuario con personas increíbles y de trabajar con gente que se deja la piel por el club sin salir en las fotos.

También quiero agradecer a la afición, una afición que siempre me ha dado ese cariño tan especial y con la que me siento tan identificado.

Gracias por hacerme sentirme parte de esta gran familia valencianista.

Duele cerrar esta etapa, pero lo hago con orgullo por haber dado lo máximo, orgullo por haber defendido estos colores y este escudo con toda mi alma, orgullo por mirar atrás y ver todo el camino recorrido y por sentirme un valencianista más para toda la vida.

Nadie me va a quitar el sentimiento que tengo por este club, porque me llevo al Valencia conmigo, para siempre. En el pecho, en la piel, en cada recuerdo.

Gracias por tanto. Gracias por todo.

Incertidumbre en Mestalla

El culebrón Mosquera ha dado mucho de qué hablar esta semana. El canterano valencianista fue cazado con la camiseta de entrenamiento del Arsenal hace unos días, y en la mañana del jueves se le ha visto con el resto de la plantilla 'gunner', algo curioso por la no oficialidad de su fichaje. Ahora, el Valencia recibirá 20 millones por su venta, con el claro deber de reforzar la posición que él y Yarek han dejado hueca y que se encuentra muy frágil en este momento.