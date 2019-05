Las siete copas del Valencia CF hasta ahora Parejo quiere inscribir su nombre como el octavo capitán de la historia del Valencia en levantar un trofeo de la Copa JUAN CARLOS VILLENA Valencia Sábado, 25 mayo 2019, 18:21

Cualquier niño que comienza a jugar al fútbol sueña con dos cosas, emular a las estrellas que ve por televisión y levantar una copa con un título, como en esas imágenes icónicas que permanecen por siempre en la hemeroteca. Hoy tiene que ser el día de Dani Parejo (Coslada, 1989). El madrileño, por números, ya tiene reservada una silla en la mesa de los grandes jugadores de la historia del Valencia pero el brillo de los títulos, no vamos a inventar a estas alturas las reglas del deporte, es la capa de pintura que confiere la coletilla de inmortal. La entidad de Mestalla busca en Sevilla la octava Copa de su historia. Las siete primeras fueron levantadas por otros tantos capitanes, alguno de ellos iconos que han ido saltando de generación en generación como Mundo, Roberto Gil, Mendieta o Baraja. Tras 29.945 minutos defendiendo la camiseta del Valencia, Dani Parejo está ante su primera final, tras quedarse con la miel en los labios en más ocasiones de las previstas para una entidad que no sabe lo que es levantar un trofeo desde hace once años. Una eternidad.

Si algo simboliza el capitán es la tranquilidad y la confianza en una manera de ver el fútbol. Sin ella hubiera sido imposible atravesar un desierto en el que se ha sentido incomprendido por una parte de la grada de Mestalla y donde, incluso, llegó a reconocer que tuvo que lidiar con los insultos por la calle. Nada de eso tumbó al portador del brazalete de la Senyera, que ocho años después de su llegada al equipo procedente del Getafe quiere poner el broche de oro liderando a sus compañeros en el Villamarín ante el Barça. Fue Ernesto Valverde, los giros que da la vida, el primero que le quitó el lazo y le dio total su confianza total para guiar en el campo al Valencia. Hoy su misión será amargar la noche al Txingurri.

1941 Juan Ramón Santiago

Juan Ramón Santiago (Erandio, 1912) tuvo el privilegio de ser el primer capitán del Valencia en levantar un título de Copa tras la final ganada de forma brillante ante el Español en Chamartín por 3-1. Los dos goles de Mundo y el de Asensi desataron la locura en Madrid e inició una celebración muy recordada que terminó más de un día después en las calles de Valencia, con los jugadores llevados a hombros desde la Estación del Norte a la Plaza del Ayuntamiento. Juan Ramón vistió la camiseta valencianista entre 1934 y 1950 y también conquistó tres Ligas en la década gloriosa de los 40 y la Copa de 1949.

Alineación del Valencia en la final de 1941. / finezas

1949 Edmundo Suárez

Edmundo Suárez (Barakaldo, 1916) llegó a finales de la década de los 40 como capitán del Valencia después de consagrarse como el gran goleador de la mítica delantera eléctrica junto a Epi, Amadeo, Asensi y Gorostiza. El vasco sigue manteniendo su marca de máximo goleador de la historia del club, con 266 tantos, y levantó en 1949 el trofeo de campeón tras superar por 1-0, un golazo de Epi a Lezama, al Atlético de Bilbao en Madrid y poner fin al trienio maldito de finales perdidas en Montjuic. Mundo también conquistó las tres ligas junto a Juan Ramón.

1954 Salvador Monzó

Salvador Monzó (Valencia, 1921) militó trece temporadas en la entidad y formó una mítica pareja en la defensa junto a Vicente Asensi. Pese a su corta estatura era una pesadilla para los delanteros y fue el encargado de recoger el trofeo de campeón de Copa del 54 (tras ganar 3-0 al Barcelona) para celebrarlo en el césped junto al técnico Quincoces. Aquella final será recordada por la imagen del portero Quique Martín subido al larguero.

1967 Roberto Gil

Roberto Gil (Paterna, 1938) es una institución en el Valencia, donde fue jugador, entrenador y secretario técnico. Asentado en Riba-roja, fue el encargado de alzar al cielo la cuarta Copa, la de 1967 tras ganar en la final al Athletic por 1-2 gracias a los goles de Jara y Paquito. Gil vistió la camiseta valencianista entre 1959 y 1971 con lo que formó parte de las plantillas que ganaron los dos primeros títulos europeos de la entidad, las Copas de Ferias de 1962 y 1963, además de la Liga de 1971 con Di Stéfano en el banquillo.

1979 Pepe Carrete

Pepe Carrete (Mieres, 1951), dio lustre al carril derecho de la defensa del Valencia entre 1976 y 1983. Fue el capitán de una de las copas más legendarias de la historia del Valencia, la conquistada en 1979 en el Calderón frente al Real Madrid (2-0), con dos goles de Mario Kempes, el equipaje de la Senyera y miles de seguidores valencianistas ondeando su bandera en una España que acababa de comenzar su nuevo camino constitucional. Fue un título simbólico para toda una generación, el de un equipo que culminó sus páginas doradas en la historia del club con el posterior título de la Recopa y de la Supercopa de Europa. La imagen de Carrete llevado en volandas en la Plaza de la Virgen en la celebración forma parte del imaginario colectivo de la afición de Mestalla.

1999 Gaizka Mendieta

El golazo de Gaizka Mendieta (Bilbao, 1974) fue el recuerdo eterno de la Copa que el Valencia levantó en La Cartuja tras pasar por encima del Atlético. Aquel título fue el primero de varias generaciones de valencianistas huérfanas de gloria y el que cerró la mayor época de sequía en la Copa en la historia del club. El centrocampista vasco quiso que Paco Camarasa compartiera el momento en el que levantaron el trofeo de la sexta al cielo de Sevilla.

2008 Rubén Baraja

Con el capitán David Albelda apartado del equipo, una situación insólita en la historia del Valencia, fue Rubén Baraja (Valladolid, 1975) el encargado de recoger el trofeo de la séptima Copa. La última conseguida por el club pero que no se celebró por el clima deportivo de tensión que tenía al equipo al borde del abismo del descenso. Con el paso de los años se hizo más patente la crueldad de que una de las generaciones de más calidad de la historia reciente de la entidad, con Silva, Villa o Mata, no tuviera la oportunidad de disfrutar en Valencia con la afición el único título conseguido en su periplo valencianista. El 3-1 ante el Getafe es, hasta hoy, el último momento de gloria de un equipo que hoy quiere abrir, once años después, las vitrinas de la entidad con la octava.