Sergi Canós, en un partido con el Valencia CF. VCF

Sergi Canós estalla con un comunicado: «La mentira no la voy a permitir»

El futbolista desmiente que haya tenido un mal comportamiento

J.Zarco

Valencia

Jueves, 28 de agosto 2025, 10:01

Sergi Canós ha estallado en la noche de este miércoles y ha publicado un comunicado a través de su perfil de Instagram. El futbolista del Valencia había sido criticado por haber generado cierto mal ambiente en el vestuario pero ha desmentido rotundamente esta información, asegurando que siempre ha tenido un comportamiento ejemplar.

«No suelo hablar ni hacer este tipo de comentarios, pero la mentira no la voy a permitir. Al menos que la gente sepa que les están mintiendo. Mi paso por el Valencia no ha sido el que todos esperábamos (me incluyo), pero creo que ya está bien de decir mentiras sobre mí», ha comenzado señalando.

Ha recalcado que ha tenido buena actitud pese a que las cosas no han salido como esperaba: «Jamás he faltado el respeto ni he hablado mal de nuestro entrenador. Nunca he filtrado nada del club. El vestuario es sagrado para mí. Me he comportado de una manera profesional en todas las situaciones por las que he pasado en estos dos años. He vivido momentos buenos y malos y ambos los he afrontado con la misma entereza, honestidad y ética. Me entristece mucho que me adjudiquen comportamientos que no pueden estar más alejados de mis valores».

Por último, señala que acepta la crítica deportiva pero no que se mientra sobre su persona: «Soy muy valencianista y creo que una buena persona. Estoy muy tranquilo porque mis compañeros, todo el staff y mi gente saben quién soy. Vine aquí en su día haciendo un gran esfuerzo y agradezco de todo corazón al valencianismo por acogerme. Acepto la crítica, pero no la mentira. Lo que habléis o digáis a la gente, por lo menos, que sea verdad».

Sergi Canós fue apartado por Carlos Corberán a mitad de pretemporada, dejándole claro que no contaba con él y debía buscar una salida. El club también le retiró el dorsal número 7, que pasó a Danjuma.

