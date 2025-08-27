Canós no encuentra una salida del Valencia

Pablo Lara Valencia Miércoles, 27 de agosto 2025, 10:19 Comenta Compartir

El futuro de Canós sigue sin concretarse. La situación del atacante en el Valencia ya no tiene marcha atrás. Pese a que su intención al comenzar la pretemporada era luchar por un puesto en el once de Corberán, el de Nules no recibió las respuestas del club que deseaba. Tras una breve participación en los primeros amistosos ante Castellón y Leganés —en este último logró anotar de penalti—, cerrará su etapa en el conjunto de Mestalla.

Canós no está contento; de hecho, se siente decepcionado y cabreado. El futbolista no entiende las razones de su descarte, pues considera que no ha tenido las oportunidades suficientes para demostrar su nivel. La realidad es que el de Cheste no necesitaba hacerlo en pretemporada para que se conociera lo que podía aportar al equipo. Corberán le dio minutos, sí, pero más como una última bala para comprobar si, tras la lesión que arrastró en el tramo final de la pasada temporada, el extremo valenciano podía mostrar una mejora. Según lo visto, no lo consiguió, al menos para el entrenador. Aun así, en plenas condiciones físicas, Canós ya dispuso de minutos tanto en liga como en Copa bajo las órdenes del técnico. En liga disputó 6 partidos, siempre como suplente, y no logró ninguna contribución de gol. Todo lo contrario que en la Copa del Rey, donde fue titular ante Eldense, Ourense y Barcelona, sumando 2 goles y 1 asistencia frente a rivales de menor categoría. El enfado del jugador se agravó tras la retirada del dorsal 7, que le pertenecía la temporada pasada. En la web de LaLiga ya figura Danjuma como nuevo propietario de ese número, que vestirá durante el resto del curso.

La pretemporada de Canós ha sido atípica: se ha entrenado apartado de sus compañeros y ha compartido sesiones con otros descartados como Ozkacar y Guillamón, ambos ya con destino cerrado. Él es el único cuyo futuro aún está en el aire. Ofertas no le han faltado: ha recibido propuestas desde Chipre, Grecia y Turquía. El problema es que no le convencen. El jugador sabe que no tiene sitio en el Valencia y que, si quiere relanzar su carrera, debe salir. Sin embargo, su marcha se retrasa por sus propias pretensiones: no quiere irse a una liga menor y sigue esperando ofertas de países más competitivos, algo que, a día de hoy, parece complicado.

Guillamón, un ejemplo a seguir

El mejor ejemplo en el que puede fijarse Canós es Guillamón. El centrocampista se encontraba en una situación prácticamente idéntica a la del atacante: descartado desde junio —Hugo ni siquiera disputó minutos en pretemporada—, sin participación con Corberán durante la segunda vuelta del campeonato y a la espera de buenas ofertas. Finalmente, el canterano del Valencia puso rumbo a Croacia, al Hajduk Split, donde competirá por conquistar la liga croata. Es una competición menor, sí, pero lo importante para el futbolista es que será protagonista y tendrá minutos.

Por ahora, Canós sigue esperando la llamada de algún club de una de las grandes ligas europeas. Durante todo el verano no ha llegado y, a falta de cuatro días para el cierre del mercado, parece complicado.