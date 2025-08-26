Hugo Guillamón, jugador del Hajduk Split hasta 2027

Estaba ya cerrado desde la semana pasada pero no ha sido hasta este martes cuando se ha hecho oficial. Hugo Guillamón ya posa con la ... camiseta de su nuevo equipo, el Hadjuk Split croata, con el que ha firmado por dos temporadas. Valencia y Hadjuk lo han hecho oficial esta misma tarde de martes. El comunicado blanquinegro dice lo siguiente: «Formado en la Academia VCF desde los cinco años, el centrocampista ha recorrido todas las categorías inferiores desde su llegada en prebenjamines hasta alcanzar la élite en febrero de 2020, cuando debutó con el primer equipo frente a la Real Sociedad.

Durante estas cinco temporadas, Hugo Guillamón ha defendido el escudo del Valencia CF en 146 partidos oficiales, sabiendo representar los valores de nuestra Academia VCF y recibiendo, además, el reconocimiento de vestir la camiseta de la selección española en 3 ocasiones.

Allá donde esté siempre habrá un valencianista más. Gracias por cumplir mi sueño de niño @valenciacf 🦇🤍🖤 pic.twitter.com/WM6b56evMJ — Hugo Guillamon (@HGuillamon) August 26, 2025

El Club desea agradecer públicamente su compromiso y dedicación y le desea muy buena suerte en su próxima etapa profesional en Croacia«.

Fue Gourlay el que en la previa del partido del Valencia en Pamplona anunció que Guillamón iba a viajar a Croacia el lunes para pasar revisión médica y firmar oficialmente su contrato. El internacional español no entraba en los planes de Corberán, que desde el arranque de temporada decidió dejarlo fuera de los partidos amistosos que disputó el equipo.

En las imágenes difundidas por el Hadjuk, Guillamón posa también en compañía de Edgar, que también ha firmado por los croatas cedido procedente del Almería, y Rakitic, responsable deportivo de la entidad. «En su juventud, se le reconoció como un gran talento del fútbol español y jugó en todas las categorías inferiores, incluyendo la Selección Española A, con la que ha disputado tres partidos oficiales», dice sobre Guillamón el Hadjuk en su comunicado.