Urgente Cinco personas okupan dos casas afectadas por la dana en Paiporta
Carlos Soler, con la camiseta del PSG. AFP

Sadiq, pendiente del fichaje de Carlos Soler por la Real Sociedad

Alberto Marí, cerca de cerrar la cesión al Mirandés aunque antes ampliará su contrato con el Valencia

R. D.

Martes, 26 de agosto 2025, 19:19

Mientras el mercado se agita por un lado y otro, al Valencia le puede beneficiar directamente que la Real Sociedad esté vivamente interesada en hacerse con los servicios precisamente del exvalencianista Carlos Soler. El centrocampista no entra en los planes de Luis Enrique en el PSG y la idea de la Real es contratar al valenciano, una cuestión que podría incidir directamente en la operación que tiene pendiente el club de Mestalla con Sadiq.

De momento, la Real estaba mostrándose fuerte en la negociación para dejar marchar al delantero. Sadiq quiere venir al Valencia, Corberán quiere al nigeriano y la Real vería con buenos ojos su pase al conjunto blanquinegro si las diferencias, eso sí, entre lo que ofrece el Valencia y lo que piden los donostiarras se redujeran. De momento no hay acuerdo aunque hay suficientes días por delante para poder acercar las posturas.

En ese doble frente se encuentra la Real, que no tiene desde luego nada fácil fichar a Soler, que tiene contrato con el PSG hasta verano de 2027.

El mercado se cierra en la medianoche del lunes al martes y el Valencia mantiene puesto el foco tanto en Sadiq como en Ramazani. El extremo, por su parte, parece más cerca de convertirse en blanquinegro, ya que el acuerdo de la cesión está a punto de sellarse.

En lo que a salidas se refiere, el que tiene pie y medio en el Mirandés es Alberto Marí, aunque el Valencia quiere primero estirarle un año más el contrato antes de cederlo –ya estuvo la campaña pasada en el Zaragoza– porque aquí no va a tener oportunidades para jugar. Marí termina su vinculación como valencianista en junio de 2026. En el Mirandés ya está cedido el central del Valencia Iker Córdoba.

