Peter Lim busca su octavo director deportivo

La hemeroteca del proyecto de Meriton en el Valencia es implacable, tanto a nivel deportivo como económico. La trituradora de entrenadores, teniendo en cuenta que ... incluso antes de firmar la mayoría accionarial en octubre de 2014 el magnate ya se había cobrado su primera víctima deportiva forzando el despido de Pizzi tras un viaje a China para fichar a Nuno, la de directores deportivos no le va a la zaga. Si ponemos como clave para la estabilidad de un proyecto deportivo que se tenga una línea de trabajo clara y consolidada en el tiempo en los despachos, la salida de Miguel Ángel Corona deja en siete los directores deportivos que ha tenido el Valencia en su etapa de Peter Lim como máximo accionista. Con la decisión que se tomará ahora desde Singapur, ya sea añadir ese cargo al CEO de fútbol Ron Gourlay o fichar a otra persona para el puesto, serán ocho directores deportivos en once años. Un dato que ofrece todo menos estabilidad.

Tras el cese de Braulio Vázquez bajo la presidencia de Amadeo Salvo, en noviembre de 2013, el cargo lo asumió Rufete. El de Benejúzar, por tanto, fue el primer máximo responsable deportivo del proyecto de Lim, aunque siendo justos había que poner un asterisco en Jorge Mendes como interino puesto que en el primer año de mandato singapurense tuvo mucho mando en plaza aún sin cargo oficial. Tras su renuncia al cargo en julio de 2015, de la mano de Salvo y Fabián Ayala que también dejó de ser el secretario técnico, Nuno Espírito Santo fue el que cogió todo el deportivo aunque sin cargo más allá que el de entrenador, y amigo de Lim.

El segundo director deportivo con tarjeta de visita en la era Meriton fue Jesús García Pitarch, que cogió esa vacante desde enero de 2016, volviendo al club doce años después. Con Layhoon Chan como presidenta, y alguna imagen simbólica como yendo de copiloto en el coche de Mendes en el cierre de mercado de ese verano, el mandato del de La Pobla de Vallbona terminó con su dimisión en enero de 2017.

José Ramón Alexanco, al que se había fichado para dirigir la factoría de Paterna, asumió el cargo como interino. Un mes después fue confirmado en el cargo con un contrato hasta 2019, con Vicente Rodríguez de secretario técnico, pero fue otro tiro al aire de Peter Lim puesto que fue despedido el 22 de septiembre de 2017. Entramos en el momento clave que no supo gestionar Singapur. En ese momento ya ejercía como director general del Valencia Mateo Alemany, que asumió desde el despido de Alexanco todo el poder de la parcela deportiva. De la mano de Marcelino García Toral como entrenador, y con la ayuda de Pablo Longoria desde febrero de 2018 que se incorporó a la estructura de fútbol del club, llegó el máximo nivel deportivo desde que Peter Lim es el máximo accionista de la entidad de Mestalla. El título de la Copa de 2019, contra el Barça de Messi, fue el símbolo de aquel proyecto ganador... que Lim dinamitó pocos meses después.

El entonces presidente Anil Murthy, que durante los festejos del título copero no escondió los celos que tenía al presenciar que todos los aplausos del valencianismo se centraban en Alemany y Marcelino, se convirtió en el quinto director deportivo del Valencia en la era Meriton. Aunque suene surrealista. Así se mantuvo hasta enero de 2020, con la llegada al cargo de César Sánchez. El exportero dimitió el 29 de junio y cogió su cargo, desde la secretaría técnica, Miguel Ángel Corona. Ahora, vendrá un octavo.