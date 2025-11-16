Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Javier Solís, Layhoon Chan y Corona, durante una rueda de prensa. irene marsilla

Peter Lim busca su octavo director deportivo

Cuando llegó el máximo accionista del Valencia en 2014 el cargo lo ostentaba Rufete y por él han pasado Alexanco, García Pitarch o Anil Murthy. Ahora desde Singapur se decidirá si Ron Gourlay suma el cargo al de CEO de fútbol o se ficha a otra persona

Juan Carlos Villena

Juan Carlos Villena

Valencia

Domingo, 16 de noviembre 2025, 02:09

Comenta

La hemeroteca del proyecto de Meriton en el Valencia es implacable, tanto a nivel deportivo como económico. La trituradora de entrenadores, teniendo en cuenta que ... incluso antes de firmar la mayoría accionarial en octubre de 2014 el magnate ya se había cobrado su primera víctima deportiva forzando el despido de Pizzi tras un viaje a China para fichar a Nuno, la de directores deportivos no le va a la zaga. Si ponemos como clave para la estabilidad de un proyecto deportivo que se tenga una línea de trabajo clara y consolidada en el tiempo en los despachos, la salida de Miguel Ángel Corona deja en siete los directores deportivos que ha tenido el Valencia en su etapa de Peter Lim como máximo accionista. Con la decisión que se tomará ahora desde Singapur, ya sea añadir ese cargo al CEO de fútbol Ron Gourlay o fichar a otra persona para el puesto, serán ocho directores deportivos en once años. Un dato que ofrece todo menos estabilidad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un devastador incendio en un taller de motos de Alboraya provoca una nube de humo visible desde Valencia
  2. 2 La Generalitat lanza un bono térmico que dará 397&euro; de ayuda directa a miles de valencianos sin tener que pedirlo
  3. 3 El nuevo radar de Valencia que empezará a multar en unas semanas
  4. 4

    El Gobierno mete a miles de personas por el barranco del Poyo para llegar al Circuit de Cheste
  5. 5

    Los alquileres turísticos emigran a media hora al sur de Valencia
  6. 6

    Un asesor de Pradas desvela a la jueza que la consellera se fue a su casa la noche de la dana
  7. 7 Prisión para el joven que dejó en coma a un policía en Vinalesa
  8. 8 Muere un parapentista de Valencia tras caer por la ladera de una montaña
  9. 9 Un devastador incendio en un taller de motos de Alboraya provoca una nube de humo visible desde Valencia
  10. 10 Aemet confirma el regreso de las lluvias a la Comunitat Valenciana: cuándo y dónde caerán

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Peter Lim busca su octavo director deportivo

Peter Lim busca su octavo director deportivo