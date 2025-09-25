La particular felicitación de Lucas Beltrán a un futbolista del Levante El atacante argentino del Valencia compartió una imagen a través de las redes sociales junto a Matías Moreno

Eric Martín Valencia Jueves, 25 de septiembre 2025, 12:56 Comenta Compartir

La jornada del 24 de septiembre fue especial para uno de los futbolistas del Levante UD. El central Matías Moreno cumplía 22 años de edad. A lo largo del día, recibió numerosos mensajes a modo de felicitación, algunos más de carácter personal y otros por admiración deportiva. Entre estos, sorprendió la publicación de Lucas Beltrán.

A través de Instagram, el delantero del Valencia CF se sumó a las felicitaciones para 'Mati', como se le conoce en círculos de mayor confianza. Beltrán subió una storie en la que se le veía junto al defensor, festejando esta fecha en su casa y con una tarta y distintos adornos de cumpleaños. A ello añadió el mensaje: «Feliz cumple mi hermano! Cuánto te quiero!», junto a un corazón en forma de emoticono.

Pero esta publicación tiene una simple y clara explicación. Ambos futbolistas coincidieron en la Fiorentina durante la pasada temporada 2024-25. Esto llevó a los dos argentinos a establecer una buena y estrecha relación dentro y fuera del vestuario.

Ahora, lejos de Italia, el destino les ha llevado a caminos muy parejos. Aunque en distintos clubes, Lucas Beltrán y Matías Moreno vuelven a coincidir en la misma ciudad. Uno de blanquinegro y otro de azulgrana defienden sus intereses deportivos particulares, tratando de ganar más protagonismo en los esquemas de Corberán y Calero respectivamente, pero mantienen esa amistad cercana que ha permitido fomentar el fútbol.