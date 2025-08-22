CA Osasuna - Valencia CF: a qué hora juegan y cómo ver el segundo partido de la temporada por televisión Los de Corberán buscan los primeros tres puntos de la temporada

Mario Lahoz Valencia Viernes, 22 de agosto 2025, 18:06 Comenta Compartir

El Valencia CF viaja a Pamplona para enfrentarse a Osasuna en la segunda jornada de La Liga EASPORTS. El conjunto dirigido por Carlos Corberán solo pudo cosechar un empate en el debut liguero ante la Real Sociedad, en un choque en el que la victoria pudo caer para cualquiera de los dos equipos, aunque los chés fueron ligeramente superiores.

Por su parte, los 'rojillos' tenían una dificil papeleta que solventar empezando la temporada en el Santiago Bernabeu. El conjunto dirigido por Alessio Lisci no consiguió salir con puntos del feudo madridista en un partido con varias polémicas.

Ahora, los valencianistas buscarán la victoria en El Sadar. La llegada de Filip Ugrinic, Baptiste Santamaría y Arnaut Danjuma, han hecho que el cuerpo técnico cuente con más variables de cara a elegir el once titular. Aun así, todavía faltan varias piezas para cerrar la plantilla.

En estos momentos, la prioridad del Valencia es el fichaje de Umar Sadiq. El delantero nigeriano se muere de ganas por recalar en el club de Mestalla tras anotar seis goles en poco más de mil minutos. Ahora bien, el Valencia no es el único interesado.

En cuanto al once titular, la incógnita que maneja Corberán es la presencia de Pepelu. Al técnico de Cheste no le convence como el sustituto natural del rol que tan bien desempeñaba Barrenechea y parece que Santamaría tiene serías posibilidades de comenzar de inicio por primera vez como futbolista blanquinegro.

Horario y donde ver el partido por TV

EL Valencia CF visita El Sadar para enfrentarse a Osasuna este domingo 24 de agosto a las 17:00 horas en la segunda jornada de la Liga EASPORTS. Puedes disfrutar el partido por televisión a través de la plataforma de pago DAZN. También puedes seguir el minuto a minuto con la mejor cobertura del encuentro a través de la web de LAS PROVINCIAS.