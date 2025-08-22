Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Los Reyes visitarán la semana que viene las principales zonas afectadas por los incendios
Lamine Yamal, en el entrenamiento de este viernes. EFE

El lío del Barça-Valencia

La falta del permiso del Ayuntamiento para el Spotify Camp Nou hace que el partido de la jornada 4 esté sin escenario todavía

Juan Carlos Valldecabres

Juan Carlos Valldecabres

Valencia

Viernes, 22 de agosto 2025, 12:39

Justo cuando entra de lleno la segunda jornada de liga, el Valencia no sabe todavía dónde jugará contra el Barça dentro de tres semanas. A ... las primeras de cambio, el calendario puede sufrir una alteración importante teniendo en cuenta que un Barça-Valencia es uno de los platos fuertes de la temporada. El encuentro está previsto para la jornada 4. La Liga aún no ha hecho público los horarios de cuatro de los partidos de esa jornada y uno de los que está en el aire es precisamente el encuentro entre barcelonistas y blanquinegros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Colas de jóvenes para comprar y consumir marihuana en un club privado clausurado por el Ayuntamiento de Valencia
  2. 2 Aemet activa un aviso amarillo este viernes por chubascos y tormentas localmente fuertes en Valencia y señala las zonas donde caerán
  3. 3 Detenido un cirujano en Alicante tras morir su padre después de que le amputara varios dedos
  4. 4 Detenido en Francia el autor del crimen de la autocaravana, una turista asesinada de 40 cuchilladas en Alcossebre
  5. 5 El precio de vivir en una casa con piscina en Valencia
  6. 6 Valencia estrena nuevo parking con hasta 162 plazas a apenas media hora a pie del centro
  7. 7

    Un restaurante valenciano aspira a ser el local más bonito del mundo
  8. 8

    Noches eternas en Malilla: «Estoy despierta a las 3AM por el ruido de las obras»
  9. 9 Un conductor causa la muerte de un motorista al realizar un giro indebido en un tramo de línea continua en Almàssera
  10. 10 Valencia abrirá una nueva residencia para mayores en 2026 con 92 plazas públicas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El lío del Barça-Valencia

El lío del Barça-Valencia