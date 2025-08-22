El lío del Barça-Valencia

Justo cuando entra de lleno la segunda jornada de liga, el Valencia no sabe todavía dónde jugará contra el Barça dentro de tres semanas. A ... las primeras de cambio, el calendario puede sufrir una alteración importante teniendo en cuenta que un Barça-Valencia es uno de los platos fuertes de la temporada. El encuentro está previsto para la jornada 4. La Liga aún no ha hecho público los horarios de cuatro de los partidos de esa jornada y uno de los que está en el aire es precisamente el encuentro entre barcelonistas y blanquinegros.

En un principio, lo lógico era que el duelo se disputara en el Spotify Camp Nou, un escenario totalmente renovado pero que está dando bastantes más problemas de los esperados. Con el Valencia presumiendo de que por fin ha arrancado la reanudación de las obras del Nou Mestalla, resulta que el Barça no gana para disgustos con su estadio. El último se ha detectado con las recientes lluvias que han caído sobre la Ciudad Condal. La imagen del agua corriendo por los vomitorios todavía en obras aumenta más si cabe la sensación de que el estadio no está totalmente finiquitado desde el punto de vista de la seguridad. Es precisamente lo que el Ayuntamiento de la ciudad no quería ver, cuando no se ha concedido todavía el certificado final de la obra. Más inconvenientes pues para que el Barça-Valencia se juegue en este mítico escenario, ante la imposibilidad de que el público pueda poblar las gradas.

Al Barça no le ha quedado otro remedio que ir estudiando opciones alternativas para esta cita contra el Valencia. El tiempo corre en su contra. Precisamente, esta semana el Barça ha firmado un convenio con Barcelona de Serveis Municipals (BSM), empresa dependiente del ayuntamiento, para usar el Estadio Olímpico Lluís Companys hasta el próximo mes de febrero, en el supuesto de que el Spotify Camp Nou no esté disponible para acoger los partidos como de momento ocurre.

En Montjuic ha jugado el Barça las últimas dos temporadas y la firma de este acuerdo cierra la incertidumbre para los cuatro partidos como local que debe jugar el Barça en la fase liga de la Liga de Campeones. La UEFA, por normativa, exige que deben jugarse en un mismo campo.

El problema es dónde jugará el Valencia el 13 o el 14 de septiembre próximo. La opción de Montjuic está descartada porque el viernes día 12 actúa el cantante Post Malone, por lo que el terreno de juego no estaría totalmente recuperado para el encuentro. SI el Ayuntamiento concediera el permiso, el Camp Nou sería el lugar si se da también a tiempo la licencia de ocupación, aunque en este caso el estadio se vería limitado a una capacidad inicial de 27.000 espectadores distribuidos entre el gol sur y la tribuna. Sería un duelo que recordaría a los que se jugaron en pandemia.

¿Y en casa del Girona? El Espanyol juega el lunes contra el Mallorca y el Girona el domingo en campo del Celta. Montilivi sería pues una alternativa que no hay que descartar. La otra vía que se da casi por descartada es que se jugara en Mestalla, invirtiendo así el orden del calendario. Es decir, el Valencia actuando como local y el Barça como visitante en esta jornada 4, opción que levanta protestas por parte de otros clubes al considerar que se favorece de esta manera al Barcelona.