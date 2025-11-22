Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Beltrán y Etta Eyong, durante el partido.

Beltrán y Etta Eyong, durante el partido. IVÁN ARLANDIS

Noche de cuchillos largos en Mestalla

La angustia de puntos revive viejas rencillas con cruce de insultos dentro y fuera del césped con tangana final| Del 'puto sapo' constante de la grada hacia los granotas al 'Peter quédate' que se cantó desde lo alto del estadio a los valencianistas

Juan Carlos Valldecabres

Juan Carlos Valldecabres

Valencia

Viernes, 21 de noviembre 2025

Comenta

Valencia se merece dos equipos de Primera, claro que sí, pero para eso deben hacer méritos sobre el terreno de juego. Unos y otros. De ... momento el Valencia respira, seis puntos de los últimos 24. Bocanada de oxígeno para los de Carlos Corberán, que sufrieron de lo lindo. El panorama del Levante, mal asunto. Cinco de los últimos 24. El vacío empieza a pasar factura en la clasificación y los nervios pueden afectar a los granotas si no saben templar los nervios y aguantar el tirón de lo que supone pelear con el fuego hasta la última jornada de campeonato. Calero lo tiene claro, otra cosa es que dentro del vestuario mantengan esa calma, aunque el técnico debe probar fórmulas que le den un poco más de sabor a los ingredientes que tiene.

