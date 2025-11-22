Julián Calero: «Nos ha faltado experiencia en la segunda parte»

Julián Calero ha expresado luego del encuentro que puntuar no solo depende de sus jugadores, sino de él mismo. «Tengo que mirarme hacia adentro para ... ver a qué cosas puedo darle una vuelta», expresó. Sin embargo, se mostró serio y sobrio como en la mayoría de ruedas de prensa.

«Al final nos ha faltado, especialmente en la segunda parte, un poco más de experiencia, un poco más de capacidad para tener el balón, un poco más de muchas cosas que, al final, no te permiten puntuar. Independientemente de los méritos del rival, que también ha hecho bien las cosas y que nos lo ha puesto muy complicado», declaró.

El técnico levantinista también manifestó que, a pesar de que su equipo «compite», le «cuesta mucho» obtener los puntos más valiosos. «Tenemos que mejorar, evidentemente, tenemos que darle a todo una vuelta. Hay que seguir buscando, porque si no buscas no vas a encontrar y esa es la idea», aseveró.

Por otro lado, felicitó al rival y, especialmente a Corberán —a quien tenía al lado durante la breve entrevista. «Por otra parte, felicitarles a ellos, han conseguido la victoria con la que no se puede objetar y cada uno va a seguir su camino», declaró el madrileño.

Por último, Calero mostró su entusiasmo por levantar cabezas y ayudar al equipo a conseguir sus objetivos tras superar obstáculos. «En mi caso ya se lo he dicho al vestuario. He dicho que hay que levantarse y seguir hacia adelante porque este partido ya no va a volver.