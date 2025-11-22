Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Julián Calero da indicaciones a sus jugadores en el derbi EP

Julián Calero: «Nos ha faltado experiencia en la segunda parte»

El técnico azulgrana se mostró sobrio a pesar de la derrota en Mestalla que mantiene a su equipo en puestos de descenso

Gabriel Strazzeri

Valencia

Sábado, 22 de noviembre 2025, 00:12

Comenta

Julián Calero ha expresado luego del encuentro que puntuar no solo depende de sus jugadores, sino de él mismo. «Tengo que mirarme hacia adentro para ... ver a qué cosas puedo darle una vuelta», expresó. Sin embargo, se mostró serio y sobrio como en la mayoría de ruedas de prensa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

