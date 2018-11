José Vicente Forment: «Cuando ganamos la Liga, el cura y el alcalde vinieron para pedir que el autobús parara en Almenara» Forment, en uno de los rincones valencianistas de su casa en Almenara. / damián torres Exfutbolista del Valencia (1970-1974) | «Siempre digo que tuve mucha suerte. Fue una lástima lesionarme tan joven, pero ese gol ante el Celta y el título en Sarriá... No lo cambio por nada», recuerda el atacante TONI CALERO ALMENARA. Sábado, 3 noviembre 2018, 23:59

-¿Cómo fue su camino hasta llegar al Valencia?

-En Almenara no había ni equipo ni campo. Nada. Había trozos donde jugábamos los chiquillos. El Valencia todos los veranos llamaba a gente que quisiera probar en categoría juvenil. Mi padre y mi hermano jugaban y me apuntaron. Fui y me cogieron en el juvenil del Valencia. A los 18 terminé y estuve preseleccionado con la española. Fuimos a Alemania en un equipo con Rojo, Álvarez Costas, Irureta... Buenas figuras.

-¿Y después?

-Me cedieron al Requena, íbamos casi todos en autobús. Y después ya al Mestalla. Cuando hicieron un grupo único en Segunda B, creo recordar que el Mestalla bajó. Me fui cedido al Castellón, de Segunda. Y al año siguiente, al Valencia.

-Y en Castalia hizo un gran año.

-Estuve muy bien, en el Castellón me salía todo. Fui máximo goleador y estaba muy a gusto. Al año siguiente subió a Primera. Estaban Del Bosque o Planelles... Un buen equipo.

-No era usted un delantero puro.

-No, no. Es que aquí Di Stéfano delantero centro... Teníamos a Ansola, pobre, que era más ariete puro, y eso él no lo quería. Quería que todos corriésemos, bajásemos, subiésemos... De centrar y rematar, nada. Yo delante tenía esa virtud que caía algún balón y lo metía dentro. Paquito bajaba al medio campo con Claramunt y me liberaba un poco.

-Siempre dijo que no hubo otro como Pep Claramunt.

-Pues sí. Claramunt era todo. Lucha, técnica...

-¿Y dentro del vestuario también era un referente?

-Éramos una piña, ahora sale que si Sergio Ramos grita... qué va, eso no pasaba. Siempre había un Jesús Martínez, un Adorno, un Valdez, que sí, pues estaban un poco más. Pero gente como Vidagany, Claramunt, Pesudo, yo mismo... Terminábamos de entrenar y salíamos a tomarnos un porrón, tortilla de patatas y lo que fuese. Ahora mismo, el Valencia acaba de entrenar en Paterna y uno tiene acto con Adidas, otro con Nike... Es otra historia.

-¿Nunca se planteó dejar Almenara y vivir en Valencia?

-Iba y venía todos los días. Aquí estaba el pueblo, mi gente... Ellos, los jugadores que vivían allí, sí que decían que era una lástima no poder pasear por el pueblo o la huerta. Con mi señora, que era novia entonces, decíamos: 'vamos a salir a cenar'. Si venía alguien te ponías colorado de que quisiera autógrafos. Jaume aquí en el pueblo va a comprar y ¡boom! A Jaume, por cierto, me gustaría que le dieran cinco o seis partidos seguidos. Siempre le ha costado más a la gente de la casa. Es así.

-En Valencia se acordaron el año pasado de su gol (28 de marzo) para tirar una traca en Mestalla...

-Me dijeron que me preparara para el próximo marzo (ríe). Era el día del Celta, estábamos 1-1 y en el último minuto, me colocó Di Stéfano y pum, gol. Ese gol aún dicen que se oyó a muchos kilómetros. Y ahora hay un grupo en el que está Rafa Lahuerta, la hija de don Vicente Peris (Merchina) que me dijeron: 'hemos de tirar una traca'. Y el año pasado yo estaba comiendo una paella con amigos y me llama Paco Lloret. '¿Tú sabes qué día es hoy? Le dije: 'miércoles'. Y me dice: 'el aniversario del gol del Celta', porque él lo pone siempre en LAS PROVINCIAS. Ahora dice que todos los años, a esa hora, tendremos que ir a tirar la traca. Y no me lo pensé, me fui para Valencia porque eso es una cosa para agradecer. Y ahora, los de la peña valencianista de aquí, me dicen: 'iremos todos hacía allá, aunque sea para tirar una traca y volvernos'.

-¿Cuántas veces ha escuchado la expresión 'el gol de Forment'?

-Madre mía... Ha habido goles más bonitos, pero con sólo un punto la liábamos y por ese tanto al final pudimos ser campeones.

-¿Qué sintió?

-¿El día del Celta? Usted no vio aquello. Almohadillas volando. Yo pensaba: ¿pero esto qué es? Ganamos al Madrid 1-0 y metí yo, pero era un partido normal. Esto era diferente.

-¿Qué le esperaba en el vestuario?

-Bajó Julio de Miguel y don Vicente Peris y llorábamos todos. Llorar de alegría. Es una cosa que no se puede imaginar. Es como el día de Sarriá, empatando éramos campeones, pero perdiendo 1-0... Entonces ni radio ni nada, aunque siempre hubiera alguno que soltaba alguna cosa. Y termina el partido. Has ganado la Liga pero has perdido. Estábamos en el vestuario, contentos, pero nos faltaba algo...

-¿En serio? ¿Cómo estaba Di Stéfano?

-Hombre, no estaba enfadado. Di Stéfano era... qué figura. Los de ahora tienen 20 o 30 ayudantes detrás. Entonces si ganabas, toda la semana casi de juerga. Si perdías, a dar vueltas y más vueltas.

-¿Qué significó llegar tan joven y ser reclutado por Di Stéfano?

-Una anécdota. Yo jugaba en el Castellón y vino el Rayo. Vinieron a verme Di Stéfano y Artigas a Castalia. No toqué el balón. A la semana siguiente contra el Orense, 3-0 y meto los tres goles. Y en Castellón decían: 'Forment no quiere irse, cuando vinieron a verle no hizo nada y luego, tres goles'. Yo pensaba que ojalá hubiera hecho los tres goles cuando vinieron a verme (risas).

-Claramunt tenía un millón de pesetas de ficha. ¿Y usted?

-200.000 o 250.000 pesetas.

-Y con eso vivía bien, claro.

-Con un millón de pesetas en la calle Colón o la calle La Paz tenías un piso. Ve ahora con 6.000 euros... Di Stéfano siempre decía: 'decidme quién es el que trabaja, le gusta su trabajo y cobre ese dineral. Sois vosotros. ¿Qué más queréis?'

-¿Trabajaban mucho la táctica?

-Estaban los cuatro de atrás, Paquito y Claramunt al medio y los cuatro de ataque. Valdez era el único que dejábamos más arriba porque era rápido y tal.

-El equipo era una roca.

-El equipo era 1-0 y ganábamos. Ya está. Abelardo fue Zamora, teníamos un porterazo. Aníbal, Tatono, Barrachina, Jesús Martínez que era muy buen jugador. Ese día del Celta jugaban Barrachina, Sol, Aníbal y todos arriba a rematar. Fui al primer palo y tuve la suerte de marcar.

-¿Qué ocurrió después de volver de Sarriá, tras ganar la Liga?

-Paramos en Castellón, fuimos al Ayuntamiento y nos hicieron un homenaje. Habíamos parado en Benicarló a comer. Allí vino el alcalde de Almenara, el cura y tal. Y me pidieron que paráramos en Almenara. Ahí estaba mi madre, mi hermana... Bajé y cuando subí al autobús, lloré muchísimo. De Sagunto a Valencia fue tremendo. En Puçol también paramos por los Claramunt.

-¿Cuánto tiempo duró la fiesta?

-Uf. Ir en el autobús y ver a los abuelos llorando... Si no estás ahí no se puede explicar con palabras.

-¿Cuál fue el mejor recuerdo que le dejó el fútbol?

-En el fútbol, lo del gol del Celta y luego el día de Sarriá, que estaba todo el pueblo en la carretera, y después en Valencia (se emociona)...

-Luego llegaría la lesión. Ir a Granada era ir a la guerra.

-No era con nosotros, era con todos los equipos. A Amancio le dieron veinte puntos. El Granada tenía al que me lesionó a mí, Aguirre Suárez, ya murió. En Argentina no podía jugar porque en la Libertadores creo que le rompió la pierna a alguien y no le dejaban jugar más. Vino al Granada y quedaban siempre en mitad de la tabla. Aguirre Suárez, Fernández... Lo difícil era sacar algún punto, porque puntos de sutura te llevabas siempre (ríe).

-¡Qué lástima dejar el fútbol de alto nivel tan pronto!

-La lesión fue en la tibia de la pierna derecha. Era un contraataque, último minuto. El central, viejo, me clavó los tacos y el árbitro vino: 'levántese que va a terminar el partido'. Era Ortiz de Mendibil. Me dice eso y le enseñaba la herida. Me llevaron en ambulancia a Málaga y de ahí a Valencia, donde me operaron.

-¿Le costó asumir el golpe?

-El mayor problema fue la rodilla. Empezó a fallarme la izquierda. Me fui al Villarreal y allí estuve tres o cuatro años muy bien. En el Valencia teníamos las botas, las comodidades. En el Villarreal llegabas corriendo por si no había calcetines. (Risas). ¿Qué vas a hacer? El Sporting de Gijón tuvo interés, pero ni me lo planteé. Ellos querían al Forment máximo goleador con el Valencia y no iba a llegar ahí y a los dos días decir que no podía ni jugar.

-No se puede quejar. El homenaje de la traca demuestra que la afición siempre le recordará...

-Siempre he dicho que he tenido mucha suerte, a pesar de la lesión. Llego el primer año, campeón y máximo goleador. Juego Copa de Europa... Cuando voy por ahí hay gente que se acuerda de la Liga o del gol de Forment. Fue una lástima no poder jugar más, la vida es así. Tengo una mujer maravillosa, una nieta, dos hijos... No lo cambio por nada.