José Luis Gayà acrecienta su leyenda con el Valencia

La palabra 'leyenda' en muchas ocasiones se sobredimensiona o se aplica muy a la ligera en cualquier circunstancia. Para referirse a José Luis Gayà y ... su estrecha relación con el Valencia CF, no es así. Corresponde decirla con todas las de la ley. El vigente capitán mantiene un amor incondicional al club y ha permanecido en la entidad en las buenas y en las malas, sobre todo en las peores coyunturas y pese a que en ocasiones le tentaron con cantos de sirena con ofertas económicas suculentas. Un 'one club man' de los que ya pocos quedan. Y semana a semana se encarga de demostrarlo, siendo casi indiscutible y superando otro registro histórico este domingo con su participación frente al Sevilla.

El nombre de Gayà va ligado a centenares de alineaciones. Y si no es de la partida inicial, también suele gozar de minutos en el segundo tiempo. Mestalla fue testigo de su partido número 324 en Liga. Un registro al alcance de muy pocos. Tanto es así, que está a un paso de subir al pódium histórico del Valencia. Ayer superó a Manolo Mestre, célebre central de los años 50 y 60. Con ello, el de Pedreguer pasa a ostentar el privilegio de ser el cuarto jugador con más partidos disputados en la competición liguera.

El 27 de abril de 2014 fue su debut en la Primera División. En aquella ocasión, en la 35ª jornada correspondiente del calendario, Gayà fue titular y completó el duelo ante el Atlético de Madrid, que se saldó con una derrota por la mínima en el coliseo valencianista. Desde entonces, otros 323 partidos más que se han ido agregando a una extensa colección, con circunstancias y rivales de todo tipo. Todo ello, cuando aún tiene 30 años de edad y mucho fútbol por delante. Por tanto, no es de extrañar que pueda llegar a la cima de este ranking, ya que sólo le falta por superar a David Albelda (351), Ricardo Arias (377) y Fernando Gómez Colomer (420).

Aún así, no sólo de la Liga vive el lateral blanquinegro. En el cúmulo global de entre todas las competiciones, Gayà también se ubica en el top10 de partidos jugados. Concretamente y merced a sus 389 apariciones en competiciones oficiales, ya es el octavo futbolista de la centenaria historia del Valencia con más participaciones. Si no hay complicaciones, esta misma temporada superará a Saura (401) y ascenderá al séptimo puesto.