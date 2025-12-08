Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

José Luis Gayà en Mestalla. Iván Arlandis

José Luis Gayà acrecienta su leyenda con el Valencia

El capitán valencianista se ha convertido en el cuarto futbolista de la historia del club con más partidos disputados en Liga

Eric Martín

Valencia

Lunes, 8 de diciembre 2025, 12:38

La palabra 'leyenda' en muchas ocasiones se sobredimensiona o se aplica muy a la ligera en cualquier circunstancia. Para referirse a José Luis Gayà y ... su estrecha relación con el Valencia CF, no es así. Corresponde decirla con todas las de la ley. El vigente capitán mantiene un amor incondicional al club y ha permanecido en la entidad en las buenas y en las malas, sobre todo en las peores coyunturas y pese a que en ocasiones le tentaron con cantos de sirena con ofertas económicas suculentas. Un 'one club man' de los que ya pocos quedan. Y semana a semana se encarga de demostrarlo, siendo casi indiscutible y superando otro registro histórico este domingo con su participación frente al Sevilla.

