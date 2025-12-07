A Hugo Duro no le convencen las explicaciones del árbitro para no pitar penalti El futbolista del Valencia afirma que el colegiado Guillermo Cuadra Fernández le dijo que el codazo de Carmona no fue intencionado mientras Pepelu también lamenta la decisión

Con su gol logró un pírrico punto ante el Sevilla. El Valencia logró un empate en Mestalla después de una fatídica jugada en la que César Tárrega se marcó en propia puerta para anotar el 0-1 en el marcador. Finalmente fue el delantero madrileño el que consiguió un tanto para rescatar al menos, un punto.

Antes de marcar, Hugo Duro fue protagonista en una de las jugadas polémicas del partido. El delantero del Valencia recibió un codazo por parte de Carmona que incluso le provocó una herida que le hizo sangrar. Tras el pitido final, el atacante habló para la televisión con derechos para emitir el partido y comentó la conversación que había tenido con el árbitro del encuentro Guillermo Cuadra Fernández a quien el VAR tampoco corrigió. «Me ha explicado que el codazo no era intencionado, pero bueno, luego lo hace Ugrinic y sí que lo consideran», afirmó molesto el futbolista quien reconoció que al equipo le faltó «generar más» aunque sí que remarcó que los sevillistas apenas inquietaron en el área blanquinegra.

También lamentó Hugo Duro los minutos de añadido: «En este partido nos dan cinco minutos y en otros que no pasa nada, ponen nueve más...».

Posteriormente, Pepelu afirmó al respecto: «Esto es lo de siempre los criterios un día son una cosa y otra otra, si Hugo Duro tiene sangre será porque le han dado pero bueno, ya está».

Por su parte, Oso, futbolista del Sevilla nacido en Torrevieja, debutó en un encuentro en el que se marchó «jodido» por ese gol en el último momento. «Creo que nos hemos merecido un poco más en el partido», concluyó.