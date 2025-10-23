Gayà, a punto de superar a Parejo El lateral izquierdo y el centrocampista acumulan 383 partidos jugados con el Valencia, y en el derbi ante el Villarreal, el de Pedreguer adelantará al excapitán, si juega

El Valencia afronta este sábado a las 21 horas un partido importantísimo, no sólo por las implicaciones clasificatorias que tiene, si no por el hecho de ser un derbi autonómico. El conjunto blanquinegro recibirá en Mestalla al Villarreal, generando así un partido con rivalidad de la Comunitat Valenciana. Habrá homenajes en recuerdo a las víctimas de la dana de hace un año, y el equipo local vestirá con la equipación de la Senyera.

Pero más allá de eso, el derbi podría afectar al ranking histórico de partidos jugados con la camiseta del Valencia. Y es que curiosamente, se podría romper un empate entre dos jugadores implicados que estarán en el mismo terreno de juego. Dani Parejo, en su etapa como futbolista del Valencia, acumuló 383 partidos oficiales con el club blanquinegro antes de marcharse a La Cerámica. Una cifra que le coloca como el octavo jugador que más veces ha representado al Valencia.

No obstante, ese honor podría perderlo y bajar una posición en ese particular ranking por culpa de José Luis Gayà, que con su aparición el pasado fin de semana en Mendizorroza, acumuló su partido número 383 con el Valencia. Por tanto, si el lateral izquierdo es elegido por Carlos Corberán para tener minutos ante el Villarreal, sumaría un encuentro más en su cuenta particular y adelantaría a Parejo por ese octavo puesto y alcanzando los 383 partidos.

Y esto podría darse con los dos jugadores en el campo, ya que se espera que tanto Gayà como Parejo formen parte de los equipos de Valencia y Villarreal respectivamente para el derbi. En ese particular ranking histórico, el primer puesto lo mantiene Fernando Gómez Colomer con 553 partidos, y le siguen, en orden: Ricardo Arias (521), David Albelda (485), Miguel Ángel Angulo (434), Manolo Mestre (424), Santiago Cañizares (416) y Enrique Saura (400). Y después, a la hora de escribir este artículo, Gayà y Parejo con 383.