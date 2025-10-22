Los problemas de Foulquier se reproducen

Uno de los quebraderos de cabeza de las últimas semanas tiene el nombre de Dimitri Foulquier. No lo es desde un prisma deportivo, sino más ... bien desde lo que concierne al apartado físico. El futbolista francés no parece recuperarse de unas molestias en su rodilla. Aunque no revisten de gravedad, mantiene a Corberán en vilo de cara a planificar los partidos con total normalidad.

Desde el Valencia CF se están tomando precauciones con la evolución de Foulquier. Se sabe que el jugador está entre algodones y esta es la cuarta semana consecutiva en que el defensor tiene que ejercitarse en algún momento al margen del grupo. Nuevamente, en la primera sesión de trabajo tras el duelo en Mendizorroza, ha comenzado a hacer trabajo independiente y a menor ritmo que el resto de sus compañeros.

Tras completar los noventa minutos del encuentro disputado en Mestalla contra el Real Oviedo, saldado con una derrota, Foulquier se ha ausentado en los compromisos siguientes contra el Girona y Alavés. Ni siquiera tuvo participación desde el banquillo. Afortunadamente, Thierry Correia ya está recuperado de la larga lesión sufrida y ha sido la alternativa por la que se ha apostado en el costado derecho.

No ha sido tampoco la única ausencia con la que ha contado el técnico valencianista en esta sesión inicial de la presente semana. Ugrinic ha sido el otro futbolista con el que no se ha podido contar ni ha podido completar el entrenamiento en la Ciudad Deportiva de Paterna, debido a unas molestias similares.