Urgente Ribó tiene cita ante el juez: este viernes a las diez de la mañana
Pepelu, con la camiseta de la Senyera. VCF

El Valencia lucirá la Senyera en el derbi autonómico y prepara distintos homenajes por la dana

Con motivo del primer aniversario de la tragedia que azotó la ciudad, el club valencianista realiza un despliegue de iniciativas en los prolegómenos y durante el partido contra el Villarreal

Eric Martín

Eric Martín

Valencia

Miércoles, 22 de octubre 2025, 14:44

Comenta

El 29 de octubre es una fecha que quedó marcada en rojo para todos los valencianos. Ese día tuvo lugar la dana que azotó la capital del Turia. En próximas fechas, se cumplirá un año de aquel momento. Por ello, en vistas al partido más próximo que afrontará el Valencia CF ante su afición, se quiere rendir un tributo a los afectados por la tragedia y se han confirmado distintas iniciativas que se desarrollarán durante la jornada.

Entre ellas, el equipo no defenderá sus habituales colores blanquinegros. De cara a esta situación excepcional, saltará al terreno de juego de Mestalla luciendo su tercera equipación, la correspondiente a la Senyera valenciana, en un claro guiño a todos sus ciudadanos. Junto a esto, el capitán lucirá un brazalete especial que será escogido por la afición que disponga de tokens.

El Valencia ha optado por tener este bonito gesto que ha contado con el visto bueno de todos los implicados. También afectará al Villarreal, rival del próximo sábado a las 21:00 horas, que deberá cambiar su clásica vestimenta amarilla.

Además de esta modificación en la indumentaria, en los prolegómenos del encuentro un sexteto de cuerda acompañará el homenaje interpretando en directo unos acordes del himno de la Comunidad Valenciana. La música sonará en directo, se proyectará en el videomarcador y se espera que los aficionados acompañen con sus cánticos a viva voz.

Por otra parte, ambos equipos saltarán al terreno de juego acompañados de 22 niños y niñas vestidos con la tercera equipación valencianista, pertenecientes a las escuelas del Sporting Algemesí, Atlético Sedaví, UD Aldaia y FBCD Catarroja, todas ellas en convenio con el Valencia CF y como representación de los municipios afectados por la dana.

Finalmente, además del protocolario minuto de silencio en recuerdo de las víctimas, se recibirá a las unidades de la UME que se hospedan en el cuartel de Bétera. Con un despliegue sin precedentes de más de 8.500 militares, han tenido un papel fundamental durante estos meses en las labores de limpiezas y reconstrucción de las zonas afectadas.

