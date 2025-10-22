Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Obras del Nou Mestalla. JL Bort

Aprobada la compatibilidad del terciario para el uso deportivo del Nou Mestalla

Después de contar con el visto bueno de la Comisión de Urbanismo, tan sólo falta la aprobación en el pleno del próximo martes y su posterior publicación

Eric Martín
Juan Carlos Valldecabres

Eric Martín y Juan Carlos Valldecabres

Valencia

Miércoles, 22 de octubre 2025, 11:34

El Nou Mestalla sigue dando pasos adelante para que en próximas temporadas tenga su puesta de largo y el Valencia CF disfrute de su ... nueva casa después de muchos años. En la jornada de hoy, se ha hecho público el documento que valida y aprueba de forma definitiva el uso de los terrenos terciarios, con tal de destinarlos a usos compatibles que tengan que ver con la práctica deportiva.

