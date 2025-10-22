Aprobada la compatibilidad del terciario para el uso deportivo del Nou Mestalla

El Nou Mestalla sigue dando pasos adelante para que en próximas temporadas tenga su puesta de largo y el Valencia CF disfrute de su ... nueva casa después de muchos años. En la jornada de hoy, se ha hecho público el documento que valida y aprueba de forma definitiva el uso de los terrenos terciarios, con tal de destinarlos a usos compatibles que tengan que ver con la práctica deportiva.

Tal y como recoge la propuesta de acuerdo compartida por el Ayuntamiento de Valencia, después del pertinente estudio de detalle del edificio y tras analizar todas las posturas, la Comisión de Urbanismo ha considerado sacar adelante la utilización de la parcela ubicada en la zona B de las Cortes Valencianas. Sometido a votación por parte de las instituciones políticas, ha contado con un respaldo mayoritario del PP, PSOE y Vox, mediante que Compromís se ha abstenido finalmente.

Asimismo, este es el penúltimo paso que necesitaba el Valencia para continuar avanzando con el terciario. Por delante, únicamente resta que sea definitivamente validado dentro de seis días, en la aprobación del pleno y su posterior publicación en los boletines oficiales.

De esta forma, la entidad valencianista continúa completando las fases para que su nueva casa cumpla con los requisitos exigidos y pueda favorecer tanto el uso deportivo como económico de todas sus instalaciones, tanto las principales como las anexas. Fue la pasada semana cuando inició la comercialización del hospitality del Nou Mestalla. Apenas unos días después, también dio a conocer que saldaría su deuda con Benicalap y notificó al Ayuntamiento que iba a pagar los 11,2 millones de euros por la construcción del polideportivo, con el que gracias a esta última aprobación ya se cuenta con la luz verde para proceder con su construcción y posterior uso deportivo.