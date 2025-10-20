Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Un par de semanas para mucha reflexión

Cuando las cosas no van bien, todos tienen o tenemos nuestra cuota de responsabilidad

Fernando Gómez Colomer

Fernando Gómez Colomer

Valencia

Lunes, 20 de octubre 2025, 23:22

Un par de semanas para la reflexión, mucha reflexión. Análisis, exposiciones, reuniones, y sinceridad, mucha sinceridad. El equipo no está bien, y cuando esto sucede ... afloran, desgraciadamente, salen a luz, 'otras cosas'. Verdad o no verdad, pero inconvenientes en esta situación. Y muchas de ellas inconsistentes e incomprensiblemente, para la mayoría, razones suficientes para justificar determinados comportamientos. Y a mí esto, me duele. Cuando las cosas no van bien, siempre lo dije, todos tienen o tenemos nuestra cuota de responsabilidad, y así debemos, primero reconocerla y después asumirla, y corregir la tendencia.

