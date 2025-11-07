Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El conductor drogado de un camión atropella y mata a una joven en Valencia
Carlos Corberán, dando instrucciones en un entrenamiento. VCF

La defensa de Corberán que genera dudas

El técnico del Valencia, necesitado de un resultado positivo, valora volver a jugar con tres centrales. Los ensayos acercan la vuelta a un dibujo que no se ha utilizado desde el 6-0 encajado contra el Barça pese a que el año pasado sí funcionó

Marc Escribano

Marc Escribano

Valencia

Viernes, 7 de noviembre 2025, 08:55

Comenta

En el fútbol se suele decir eso de que cuando estás acorralado, empiezas a probar algo diferente y distinto a ver si funciona y te ... saca del embrollo. Algo similar debe estar sucediendo en la cabeza de Carlos Corberán, que necesita sacar un resultado positivo este domingo en la visita del Real Betis a Mestalla (18:30 horas). El equipo blanquinegro se encuentra en puestos de descenso y este partido cobra vital importancia al ser el previo a un parón de selecciones, lo que en caso de no conseguir un resultado positivo que saque al Valencia del pozo, generaría una semana y media por delante de runrún sobre el futuro del técnico.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El conductor drogado de un camión atropella y mata a una joven en Valencia
  2. 2

    Así quedan las conexiones de la Saleta y el Poyo con el nuevo cauce
  3. 3 Un herido tras arrollar una furgoneta a dos motoristas en Valencia
  4. 4

    Y por si faltaba alguien, Oltra
  5. 5 Un frente frío trae lluvias desde este viernes a la Comunitat y activa otro aviso durante el fin de semana
  6. 6 Esta es la profesión que cobra la pensión de jubilación más alta en España: casi 3.000 euros al mes
  7. 7 Iberdrola anuncia cortes de luz en Valencia capital y otros 22 municipios de la provincia para esta semana (del 8 a 14 de noviembre)
  8. 8 Desalojan la Conselleria de Emergencias por la filtración de gases tras la limpieza del alcantarillado
  9. 9

    Los datos de la gran barrancada: de 1.200 a 3.500 metros cúbicos por segundo en cuestión de minutos
  10. 10 La historia de la calle J. J. Dómine: a quién está dedicada y por qué fue tan importante para Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La defensa de Corberán que genera dudas

La defensa de Corberán que genera dudas