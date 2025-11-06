Cömert y una oportunidad que lleva esperando dos años

Eray Cömert (Rheinfelden, Suiza, 04-2-1998) llegó al Valencia en enero de 2022, durante un mercado de invierno, previo pago al Basilea de ... algo menos de un millón de euros. El defensa central suizo era un joven con proyección que ya había despuntado en competiciones europeas y con su selección, pero su aterrizaje en Mestalla no terminó de ser el esperado.

Disputó 34 partidos en temporada y media, hasta que en el verano de 2023 salió cedido rumbo al Nantes francés ya que Rubén Baraja no contaba con él. En la Ligue 1 cuajó un buen rendimiento en 27 partidos durante , aunque finalmente no se ejecutó la opción de compra y tuvo que regresar a la dinámica del Valencia. De nuevo, el Pipo le descartó y eso provocó que Cömert encontrara acomodo en el Real Valladolid, donde finalmente tras una funesta temporada 2024-25 cedido, descendió a Segunda tras 28 apariciones.

Y este verano, tras regresar del Pucela y entrando en su último año de contrato ya que termina su vinculación con el Valencia en 2026, decidió apostar por quedarse rechazando todas las propuestas que le invitaban a salir a otro club. Carlos Corberán no le llegó a apartar como sí hizo con otros descartes como Hugo Guillamón o Sergi Canós, y finalmente el suizo, tras el cierre del mercado, se quedó como cuarto central de la plantilla blanquinegra.

Tras un inicio de curso en el que no participó en las primeras ocho jornadas, la lesión de Mouctar Diakhaby y unas molestias de José Manuel Copete le dieron la oportunidad de volver a ponerse la camiseta del Valencia en un partido oficial dos años después, ante el Alavés, disputando 10 minutos como revulsivo. Ante el Real Madrid disputó su segundo encuentro liguero del curso, con otros 35 minutos. Fue titular y jugó el partido completo ante el Maracena en Copa del Rey, dejando buenas sensaciones.

Es por ello que ahora, de cara al partido contra el Betis de este domingo en Mestalla (18:30 horas), Corberán cuenta con el suizo para paliar el mal rendimiento defensivo ofrecido por Thierry Rendall. Algo más de dos años después, la oportunidad que Cömert estaba esperando podría llegar si se cumple el presagio de que el Valencia alineará tres centrales, siendo el suizo uno de ellos junto a Copete y César Tárrega. Y es que el último partido que Cömert jugó como titular en Liga con el Valencia data del 21 de mayo de 2023, en la victoria por 1-0 ante el Real Madrid en Mestalla que medio salvó al equipo del descenso.