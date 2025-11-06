Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Eray Cömert, en un entrenamiento en la Ciudad Deportiva del Valencia, en Paterna. VCF

Cömert y una oportunidad que lleva esperando dos años

El defensa central suizo jugó su último partido como titular en Liga con el Valencia en 2023 y ahora apunta al once para medirse al Betis este domingo en Mestalla

Marc Escribano

Marc Escribano

Valencia

Jueves, 6 de noviembre 2025, 13:28

Comenta

Eray Cömert (Rheinfelden, Suiza, 04-2-1998) llegó al Valencia en enero de 2022, durante un mercado de invierno, previo pago al Basilea de ... algo menos de un millón de euros. El defensa central suizo era un joven con proyección que ya había despuntado en competiciones europeas y con su selección, pero su aterrizaje en Mestalla no terminó de ser el esperado.

