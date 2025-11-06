David Villa ficha a Quique Sánchez Flores
El exdelantero del Valencia recluta al entrenador para la agencia de representación DV7Management y unen sus caminos profesionales
Valencia
Jueves, 6 de noviembre 2025, 19:20
Hace no demasiados años, el Valencia CF vivía tiempos gloriosos. En sus filas estaba David Villa, uno de los mejores delanteros españoles de todos ... los tiempos. Y justo el año en que el asturiano llegaba a Mestalla, el banquillo fue ocupado por alguien que siempre ha transmitido abiertamente su amor al club, como es Quique Sánchez Flores y que bendijo este fichaje. Ahora, dos décadas después, las tornas han cambiado y ha sido Villa el que ha convencido al técnico para volver a trabajar juntos.
Desde la agencia de representación de DV7Management, la cual representa el máximo goleador de la selección española, se ha reclutado a Quique Sánchez Flores. El técnico madrileño ha acordado su vinculación con este grupo con la intención de abrirle nuevas puertas profesionales. Así se ha anunciado de forma oficial durante la tarde de hoy.
🔛👨🏻🏫 Quique Sánchez Flores se une a la familia de #DV7Management. 𝗪𝗲𝗹𝗰𝗼𝗺𝗲!! 👋🏼💪🏼— DV7 Management (@DV7Management) November 6, 2025
CLUBES: Getafe CF, Valencia CF, SL Benfica, Atlético, Al-Ahli, Al-Ain, Watford, Espanyol, S. Shenhua, Sevilla FC.
TITULOS:UEFA E. League, Supercopa Europa, Taça Liga 🇵🇹, Liga y Copa 🇦🇪 (2). pic.twitter.com/l7y46b5tYP
Después de vivir una última experiencia en el Sánchez Pizjuán con el Sevilla durante la temporada 2023-24, actualmente el entrenador no está al frente de ningún equipo y no se cierra las puertas a nada. Por ello, de la mano del que fue su pupilo en el Valencia donde algo más de dos temporadas, ahora caminará junto con tal de seguir sumando éxitos a sus 60 años de edad.
En el palmarés de Quique Sánchez Flores le contempla hasta ahora un título de Copa del Rey, una Europa League, una Supercopa de Europa, una Taça da Liga con el Benfica y dos copas y ligas en Emiratos Árabes Unidos.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión