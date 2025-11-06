David Villa ficha a Quique Sánchez Flores

Hace no demasiados años, el Valencia CF vivía tiempos gloriosos. En sus filas estaba David Villa, uno de los mejores delanteros españoles de todos ... los tiempos. Y justo el año en que el asturiano llegaba a Mestalla, el banquillo fue ocupado por alguien que siempre ha transmitido abiertamente su amor al club, como es Quique Sánchez Flores y que bendijo este fichaje. Ahora, dos décadas después, las tornas han cambiado y ha sido Villa el que ha convencido al técnico para volver a trabajar juntos.

Desde la agencia de representación de DV7Management, la cual representa el máximo goleador de la selección española, se ha reclutado a Quique Sánchez Flores. El técnico madrileño ha acordado su vinculación con este grupo con la intención de abrirle nuevas puertas profesionales. Así se ha anunciado de forma oficial durante la tarde de hoy.

🔛👨🏻‍🏫 Quique Sánchez Flores se une a la familia de #DV7Management. 𝗪𝗲𝗹𝗰𝗼𝗺𝗲!! 👋🏼💪🏼



CLUBES: Getafe CF, Valencia CF, SL Benfica, Atlético, Al-Ahli, Al-Ain, Watford, Espanyol, S. Shenhua, Sevilla FC.



TITULOS:UEFA E. League, Supercopa Europa, Taça Liga 🇵🇹, Liga y Copa 🇦🇪 (2). pic.twitter.com/l7y46b5tYP — DV7 Management (@DV7Management) November 6, 2025

Después de vivir una última experiencia en el Sánchez Pizjuán con el Sevilla durante la temporada 2023-24, actualmente el entrenador no está al frente de ningún equipo y no se cierra las puertas a nada. Por ello, de la mano del que fue su pupilo en el Valencia donde algo más de dos temporadas, ahora caminará junto con tal de seguir sumando éxitos a sus 60 años de edad.

En el palmarés de Quique Sánchez Flores le contempla hasta ahora un título de Copa del Rey, una Europa League, una Supercopa de Europa, una Taça da Liga con el Benfica y dos copas y ligas en Emiratos Árabes Unidos.