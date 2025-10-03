Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Carlos Corberán, en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva del Valencia, en Paterna. VCF
Rueda de prensa

Corberán: «No es mi estilo señalar públicamente a mis jugadores»

El entrenador del Valencia zanja la polémica y analiza la situación del equipo en la previa del importante partido contra el Girona en Montilivi

Marc Escribano

Marc Escribano

Paterna

Viernes, 3 de octubre 2025, 13:46

Comenta

El Valencia ultima la preparación del partido de este sábado ante el Girona en Montilivi (16:15 horas), un encuentro importante para el conjunto ... blanquinegro, que viene de caer derrotado en Mestalla ante el Oviedo sufriendo una remontada fruto de una desconexión grupal cuando el marcador estaba a favor. La semana ha sido movida en la Ciudad Deportiva de Paterna, y este viernes, el entrenador Carlos Corberán ha atendido a los medios de comunicación en la rueda de prensa previa, tratando varios de los temas de actualidad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

