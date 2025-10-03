Corberán: «No es mi estilo señalar públicamente a mis jugadores»

El Valencia ultima la preparación del partido de este sábado ante el Girona en Montilivi (16:15 horas), un encuentro importante para el conjunto ... blanquinegro, que viene de caer derrotado en Mestalla ante el Oviedo sufriendo una remontada fruto de una desconexión grupal cuando el marcador estaba a favor. La semana ha sido movida en la Ciudad Deportiva de Paterna, y este viernes, el entrenador Carlos Corberán ha atendido a los medios de comunicación en la rueda de prensa previa, tratando varios de los temas de actualidad.

Señalamiento a los jugadores tras el Oviedo

«Quedé muy sorprendido porque no es mi estilo, señalar públicamente a ningún jugador, porque no creo en eso. Lo que intenté fue hacer un análisis descriptivo y muy detallado de las situaciones que me preguntaron. Se entendió un señalamiento que para mí no lo comparto, porque no era mi intención en ningún momento. Siempre que hay un mal resultado el primer responsable soy yo, y así lo asumimos».

Mantener las ventajas

«Siempre tratamos de darle consistencia o continuidad a la idea de juego. Queremos alargar los buenos momentos del equipo y eso forma parte del juego y de la mentalidad, y de la mejoría que como equipo tenemos que dar».

Parte médico de lesionados

«Ayer hubo jugadores que no se ejercitaron. Foulquier tenía molestias en la rodilla, hoy se ha ejercitado y sigue teniendo molestias. Gayà por un golpe y una sobrecarga en el gemelo no se pudo entrenar, hoy sí y ha completado la sesión. Ugrinic durante la sesión de hoy ha tenido molestias en la rodilla, porque en el tendón rotuliano viene teniendo alguna molestia. Analizaremos como llegan cada uno».

Sobre André Almeida

«Almeida es un jugador especial que nos da opciones en el juego asociativo, y cuando el equipo en general no da el rendimiento, todos tenemos que hacer más».

Debate sobre el vestuario

«Una vez supimos y fui consciente de todo esto, cuando uno no tiene la intención de señalar, no es consciente de ello. Me reuní con los jugadores y hablé con ellos, y estaban tan sorprendidos como yo, saben que no es mi forma de ser. Tenemos la honestidad y confianza para comentarlo, y esa es la forma que tenemos en el staff, una relación sana, basada en la exigencia y la privacidad. Darle detalle a una situación de juego no es hacer crítica a ningún futbolista. Era una cosa más colectiva, por eso nombramos a varios jugadores, nunca una crítica. Cuando el equipo no juega bien, soy yo. Entonces el primero que asume la exigencia soy yo hacia mí mismo cuando el equipo no juega al nivel que queremos».

Números en el inicio de temporada

«Estoy de acuerdo en que el hecho de que la plantilla sea diferente hace que las comparaciones no tengan cabida, pero sí tenemos que dar un paso en la consistencia de juego y extendamos los momentos buenos del partido. Que los momentos de dificultad que cualquier rival te va a crear, que sepamos adaptarnos a ella y encontrar la respuesta, y desde ahí seguir creciendo».

Qué pasó ante el Oviedo en los últimos minutos

«El partido del Oviedo obedece a un análisis descriptivo, y lo voy a hacer a nivel genérico. Los primeros minutos fueron muy buenos, de dominio del Valencia, donde conseguimos ponernos por delante. El Oviedo hacía un marcaje por dentro y nos costó interpretar y llevar el partido a dónde podíamos marcar más diferencias, y el partido se fue equilibrando. No cerramos bien la primera parte ni iniciamos bien la segunda mitad. Eso genera la sensación de que habíamos empezado mejor de lo que acabamos, y en el inicio no conseguimos darle un cambio al partido. A partir del minuto 56 hasta el 83, donde el Oviedo saca un ataque, todo ese tramo de tiempo, el Valencia progresivamente se fue haciendo con el partido. Fruto de ese control tenemos varias ocasiones que no voy a detallar, y la acción el penalti. A partir de ahí concedemos un gol en el córner y el equipo va con personalidad a revertir ese empate, y en una transición, da la vuelta al resultado el Oviedo. El equipo no se rindió y el golpe fue muy duro. Tratamos de generar».

Thierry Rendall, disponible para 90 minutos

«Desde luego que sí».

No ha repetido ningún once inicial

«Tenemos una plantilla muy equilibrada donde tenemos dos jugadores por posición, y creo que va a ser más difícil este año ver onces de forma contínua, porque en momentos donde acumulas muchos partidos, analizamos siempre para sacar el once más competitivo».

Nadie del club apaga el ruido del entorno

«Yo me centro en las comunicaciones que tengo con vosotros. Somos conscientes de que en la derrota se puede generar runrún alrededor de cualquier aspecto. Estamos centrados en hacer nuestro trabajo de la mejor forma posible y yo aclaro las situaciones que pasan».

Sobre José Luis Gayà

«En cuanto a Gayà, he hablado mil veces de nuestro capitán y de su valor, en cuanto a lo ajeno que no tiene que ver con lo futbolístico, nunca he visto en Gayà la intención de hacer una crítica de la afición. El nivel de sentimiento de José por este escudo y lo que representa no puede ser tan grande. Es un jugador importantísimo».

Por qué el Valencia no es el mismo que se ensaya

«Yo no he dicho que no sea el mismo que se ensaya. En Barcelona no hicimos un buen partido y de ahí el resultado. En los demás partidos el Valencia ha sido reconocible por momentos, y el equipo está constantemente buscando soluciones. Entiendo la reflexión sobre el juego, que requiere esa explicación. El rival cuando te persigue se mueve, y esa movilidad hay veces que cuesta más coordinarla. Cuando tú enfrentas a algo distinto, siempre va a haber un espacio de estar menos habituado ante algo, pero eso no le pasa solo al Valencia, pasa en el fútbol. Hay veces que las situaciones se resuelven bien y otras en las que se entra en una fase de precipitarnos. Muchas veces te precipitas y fuerzas ataques, en lugar de aprovechar la ventaja que tienes a nivel de juego, y la vas perdiendo y se equilibran los partidos. No es una situación de hacer cambios, requiere ese ajuste y tanto staff como plantilla, todos estamos alineados con la exigencia que tiene ser parte del Valencia. Vamos a buscar las mejoras y eso es lo que veo en el equipo, una actitud muy buena y dinámica. Ese es el camino para conseguirlo».

Análisis de los tres últimos partidos

«Han sido tres partidos completamente diferentes. El partido del Athletic viene precedido de una derrota dolorosa que puede afectar a lo anímico, y hay una expulsión que ayuda al resultado. El siguiente partido de casa tuvimos 30 minutos excelentes, con dominio y una acción de gol. El inicio de la segunda parte del partido del Espanyol fue similar, tuvimos ocasiones para ampliar el marcador y no lo hicimos. Yo estoy satisfecho cuando veo al equipo responder con personalidad, y conseguimos responder, tuvimos ocasiones que no aprovechamos, y el rival puso todo de sí para revertir el resultado, y en la última acción del partido concedimos en el balón parado, pero vi un paso adelante en la mentalidad del equipo. Ante el Oviedo, iniciamos muy bien, luego un tramo por debajo del nivel que queremos, y el equipo concede los goles en el momento que mejor estaba jugando».

Crispación en el vestuario

«La unión del vestuario es tremenda, y también está muy alineado con la exigencia que representa estar en el Valencia, con una ilusión tremenda de poder dar el máximo a nuestra afición. Un vestuario unido y entregado solo puede seguir creciendo. Los debates que surgen y son ajenos a nosotros, no los controlamos. La realidad interna es de unión y mucho compromiso. Hay partidos que no hemos sido capaces de rendir y competirlos como debemos hacerlo. Percibo responsabilidad y un equipo con muchas ganas de competir para ir a Girona y cambiar esa dinámica fuera de casa».

Recuperación mental

«El primer paso lo dio el equipo tras recibir ese segundo gol del Oviedo. Los minutos finales y de añadido el equipo se volcó y respondió como tiene que responder, con la madurez de que el resultado te ha cambiado y la exigencia de ir a por el resultado que deseas conseguir. Cerramos el partido de la misma forma que queremos ver al equipo iniciar mañana».

La identidad del equipo

«Para mí la identidad de juego y equipo son dos aspectos importantísimos. La de juego tiene que ver con cómo el equipo ataca y defiende, y la de equipo con cómo compite. Tenerla marcada es vital. Lo que pasa es que separar ambas es difícil en el fútbol, porque lo emocional influye a lo táctico y viceversa. El equipo cuando no consigue las cosas, se va a exigir. Siempre hemos pretendido un equipo dominador siempre que podamos serlo, cómo hacerlo es variable depende de los jugadores que tienes. Nos ajustamos a la nueva plantilla que tenemos y queremos ser un equipo dominador para causar daño a los rivales. Esos aspectos constantemente mantenerlos es un reto. Para eso está el análisis para avanzar hacia que esa identidad nos ayude a ganar partidos».

Exigencia y objetivo

«Siempre lo he dicho, otra cosa es que el objetivo que yo diga pueda no satisfacer con el objetivo que se crea que tengo que decir. El objetivo del Valencia es ser competitivo en todos los partidos».

Primeras críticas del entorno

«Estoy tremendamente orgulloso de ser entrenador del Valencia, mi nivel de esfuerzo y compromiso no va a poder ser más grande porque no existe, porque es el máximo».

No se habla del Girona

«El foco de la plantilla es el partido de mañana. Vengo aquí y os contesto con franqueza, porque no quiero que el aficionado del Valencia pueda pensar algo que no existe en el club. Por respeto contesto con sinceridad de las situaciones normales que se viven aunque se interpreten de otra forma. El equipo está entregado y vamos a afrontarlo con el deseo de conseguir un buen resultado. El Girona es un equipo cuyos resultados no han sido a la altura del juego que pueden hacer y de la plantilla que tienen. Se han jugado 7 jornadas de 38, y la tabla solo te dice qué equipos han empezado con mejor dinámica. Tienen mucho más juego y recursos que puntos conseguidos. Han tenido un inicio complicado pero no en cuanto a identidad. Juegan para atacar y atacan muy bien. Es capaz de someter a rivales».

El penalti y el lanzador del Valencia

«No te quiero decir nada que pueda facilitar información al rival, lo que sí que digo es que cada semana y cada partido se sabe en el Valencia quién es el lanzador de penaltis».