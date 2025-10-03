Kempes: «En el Valencia no se han hecho bien las cosas desde hace mucho tiempo»

R. D. Viernes, 3 de octubre 2025, 11:03 Comenta Compartir

Mario Alberto Kempes, la leyenda del Valencia, analiza cada semana la actualidad blanquinegra para LAS PROVINCIAS. «¿Qué se puede decir? Esto es una montaña rusa, es una calesita, ya no sé qué términos tomar para decir cosas de este Valencia que realmente asombra, hay partidos que lo hacen, no digamos de 10, digamos que llega al 8, 7, 7 y medio, 8, ¿pero cómo se le puede escapar el partido en dos minutos jugando en Valencia con un equipo que recién asciende?, que juega bien el Oviedo no lo vamos a discutir porque ya lo hizo en partidos anteriores, pero no puedes perder en casa con un equipo que recién empieza a dar sus primeros pasos en primera división después de muchos años y el Valencia es un equipo hecho, no voy a decir de qué está hecho, vamos a dejarlo ahí de momento, pero cada vez esto va peor, porque si no te haces respetar en casa, cómo vas a hacer para ganar algo afuera».

«Yo no sé si el técnico cuando mira para atrás tiene el respaldo que pueda tener y eso ya no me meto, pero señores ya está, qué vamos más a esperar de este equipo, lo dije hace un par de semanas atrás, es lo que hay y no nos podemos quejar, a quién le vamos a echar la culpa, al que está arriba mandando, a los que están dentro de la cancha, al entrenador, esto es todo un combo, la culpa la tiene el de arriba y por qué no se encuentra el equipo, porque no se trabaja de alguna manera que por lo menos los últimos 6-7 minutos del partido se pueda conservar el 1 a 0 en casa, no lo digo afuera, porque afuera te van a casquetear, te van a tirar piedra en el rancho y todo lo que vos quieras, pero en casa no te lo pueden hacer nada, la gente te apoya, la gente está contenta, sufre la gente, pero bueno no hay más palabras, esto hay que trabajarlo, la culpa no es de uno, ni de 11, ni de 23, ni de uno, ni de los de arriba. En el Valencia no se han hecho bien las cosas desde hace mucho tiempo y cuando las cosas vienen muy mal barajadas, el problema va a seguir existiendo. No lo quiero repetir, pero es lo que hay y no nos podemos quejar, porque si no hay dinero para comprar jugadores, tampoco va a haber recambio y si no hay recambio, este Valencia es lo mismo que pasó la temporada anterior y la otra, sufriendo hasta más no poder, vamos a esperar el próximo partido y ojalá que el comentario que tenemos que hacer sea un poquito más con una sonrisa en la boca, lo siento».