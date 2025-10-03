El Valencia recupera dos efectivos para viajar a Girona Tras ausentarse durante la sesión de ayer por distintas molestias físicas y gestión de cargas, Gayà y Foulquier han vuelto a entrenar con normalidad junto a la totalidad del grupo

Eric Martín Valencia Viernes, 3 de octubre 2025, 11:12 Comenta Compartir

Para el partido contra el Girona (sábado, 16:15 horas), todos los efectivos disponibles. Salvo contratiempos de última hora, Corberán podrá completar la convocatoria con la totalidad de los jugadores del primer equipo, con tal de competir por tres puntos que cobran más valor tras el último tropiezo sufrido en Mestalla.

Después de ausentarse durante la sesión de entrenamiento de ayer jueves por precaución, debido a unas molestias físicas y también por dosificar las cargas de trabajo, tanto Gayà como Foulquier han retomado el trabajo con total normalidad en la Ciudad Deportiva de Paterna en la víspera del encuentro.

El capitán valencianista, que el pasado martes recibió algunos silbidos y recriminaciones desde el graderío, podrá volver a enfundarse el brazalete en Montilivi para seguir comandando el flanco izquierdo. Más dudas hay sobre la gestión que el técnico del Valencia decida hacer por la banda derecha. En un puesto que cuenta con más jugadores habituados a competir o con distintas alternativas tácticas, donde Luis Rioja pudiera retrasar o adaptar su posición, se deberá estudiar si Foulquier llega en óptimas condiciones para partir desde el inicio.