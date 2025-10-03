Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Un accidente en la V-30 a la altura de Xirivella provoca retenciones sentido puerto
Gayà, en primer plano, durante un partido del Valencia. AFP

El Valencia recupera dos efectivos para viajar a Girona

Tras ausentarse durante la sesión de ayer por distintas molestias físicas y gestión de cargas, Gayà y Foulquier han vuelto a entrenar con normalidad junto a la totalidad del grupo

Eric Martín

Eric Martín

Valencia

Viernes, 3 de octubre 2025, 11:12

Comenta

Para el partido contra el Girona (sábado, 16:15 horas), todos los efectivos disponibles. Salvo contratiempos de última hora, Corberán podrá completar la convocatoria con la totalidad de los jugadores del primer equipo, con tal de competir por tres puntos que cobran más valor tras el último tropiezo sufrido en Mestalla.

Después de ausentarse durante la sesión de entrenamiento de ayer jueves por precaución, debido a unas molestias físicas y también por dosificar las cargas de trabajo, tanto Gayà como Foulquier han retomado el trabajo con total normalidad en la Ciudad Deportiva de Paterna en la víspera del encuentro.

Noticias relacionadas

La plantilla del Valencia se devalúa en 5,5 millones

La plantilla del Valencia se devalúa en 5,5 millones

Rafa Mir vuelve a acordarse del Valencia

Rafa Mir vuelve a acordarse del Valencia

El capitán valencianista, que el pasado martes recibió algunos silbidos y recriminaciones desde el graderío, podrá volver a enfundarse el brazalete en Montilivi para seguir comandando el flanco izquierdo. Más dudas hay sobre la gestión que el técnico del Valencia decida hacer por la banda derecha. En un puesto que cuenta con más jugadores habituados a competir o con distintas alternativas tácticas, donde Luis Rioja pudiera retrasar o adaptar su posición, se deberá estudiar si Foulquier llega en óptimas condiciones para partir desde el inicio.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La autopsia confirma que el cuerpo calcinado es el de Bea Guijarro
  2. 2 Quevedo cancela su concierto de hoy en Valencia
  3. 3 «Queremos que se haga justicia, no me creo que Bea subiera en chanclas a la montaña»
  4. 4 La última imagen de Bea
  5. 5 Una inmobiliaria de Valencia transforma una guardería en 12 apartamentos de hasta 170.000 euros
  6. 6

    Disney busca trabajadores en Valencia
  7. 7

    Mascarell revienta el pleno de Les Corts por su rifirrafe con la diputada con Síndrome de Down
  8. 8

    Vendido en 48 horas un bloque de pisos para coliving entre Ruzafa y la Ciudad de las Artes
  9. 9 Un incendio en una fábrica sin actividad de Bonrepòs deja un herido y una enorme columna de humo
  10. 10 Chóferes de empresas de la red narcoportuaria ya buscan empleo en otras compañías

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El Valencia recupera dos efectivos para viajar a Girona

El Valencia recupera dos efectivos para viajar a Girona