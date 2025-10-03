Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Diego López, durante el partido del Valencia ante el Oviedo. EFE

La plantilla del Valencia se devalúa en 5,5 millones

Beltrán, Pepelu, Gayà y Santamaría bajan su tasación en Transfermarkt, mientras que Duro, Tárrega, Copete y Diakhaby la aumentan

Marc Escribano

Marc Escribano

Valencia

Viernes, 3 de octubre 2025, 02:09

Transfermarkt se ha convertido en el portal web de referencia para el fútbol en cuanto a mercado se refiere. Los valores que asignan a los jugadores son los más aclamados y por ello tiene relevancia siempre que se actualizan. Y esta vez, el Valencia ha salido perdiendo, con una bajada global de 5,5 millones.

Lucas Beltrán tiene ahora una tasación de 10 millones y es el que más baja (-8M), mientras que Pepelu cae a los 7,5 millones (-1,5M). Otros nombres importantes como el capitán José Luis Gayà tocan fondo con 6 millones de valor (-3M) y el recién llegado Baptiste Santamaría ajusta su precio a lo que el Valencia pagó por él, con una tasación de 5 millones (-2M).

No todo es negativo, aunque el cómputo general lo sea, ya que también hay unos cuatro futbolistas que se revalorizan. Hugo Duro ha empezado la temporada marcando goles y eso le ha valido para subir su precio hasta los 16 millones (+2M), valor similar al que tiene César Tárrega, que alcanza ya los 15 'kilos' (+5M). Los otros dos centrales de la plantilla valencianista se revalorizan también, ya que José Manuel Copete sube a los 4 millones (+1M) y Mouctar Diakhaby sigue recuperando el valor perdido durante su lesión y alcanza los 3 millones (+1M).

