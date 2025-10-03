Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Rafa Mir celebra un gol con el Elche. AFP

Rafa Mir vuelve a acordarse del Valencia

El delantero, ahora en las filas del Elche, tuvo palabras hacia su exequipo y comentó que «el pasado está para aprender»

Eric Martín

Eric Martín

Valencia

Viernes, 3 de octubre 2025, 10:00

Durante la jornada de ayer, aprovechando unos días de menos actividad futbolística, el Elche CF celebró un acto al que acudió la afición y que sirvió como puesta de largo para los fichajes de la temporada 2025/26. Uno a uno, los nuevos jugadores fueron saltando al césped del Martínez Valero, si bien previamente también respondieron una serie de cuestiones para los medios.

Entre estos protagonistas, está un exvalencianista que ha comenzado la temporada de dulce y que tras reencontrarse con su mejor versión goleadora ha permitido al Elche elevarse a una zona noble de la clasificación. Ese no es otro que Rafa Mir, que volvió a acordarse del que fuera su anterior club. «El pasado está para aprender de él. Las cosas no salieron como queríamos, pero de todo se aprende», declaró el atacante.

Y es que a pesar de que su deseo hace poco más de un año era el de volver a competir en Mestalla, a Rafa Mir se le juntó todo para protagonizar un mal año con el Valencia CF. Los resultados colectivos no fueron los soñados, a nivel individual estuvo lejos de recordar el jugador que es por las virtudes que atesora al poder anotar sólo dos goles y además se vio envuelto en una polémica extradeportiva que -junto a una lesión- le privó de competir durante varios meses.

«Ahora estoy disfrutando y hay que seguir en esta línea de trabajo y ambición», confesó Rafa Mir, que ya lleva tres goles como ilicitano, uno más de los que estableció con el Valencia durante todo el curso pasado. Su paso por Mestalla no fue el más positivo, un amplio sector de la afición terminó reclamando que no regresara tras esa cesión por parte del Sevilla y no será hasta el primer partido de 2026 cuando vuelva a reencontrarse con su pasado en ese Valencia - Elche pendiente de disputa.

