El Valencia CF, en Champions el día 18 Parejo celebra un gol ante el Getafe. / EFE/Rodrigo Jiménez El Valencia puede ser cuarto en la celebración del centenario | Estas dos próximas jornadas dan opciones matemáticas a los de Marcelino de alcanzar el objetivo, y la clave será la visita del Getafe JOSÉ MOLINS VALENCIA. Miércoles, 6 marzo 2019, 01:11

En diciembre el ambiente negativo predominaba en el valencianismo, con el equipo decimoquinto y a diez puntos del cuarto clasificado. Nadie hubiera imaginado que el conjunto de Mestalla tendría hoy opciones matemáticas de llegar al día de su centenario en zona Champions, finalista de Copa e incluso con la posibilidad de haberse clasificado para cuartos de final de la Europa League. Un escenario idóneo que todos en el club hubieran firmado antes de empezar la temporada.

Para ello se deben dar varios resultados, en una carambola que aproveche el Valencia para escalar tres puestos en la tabla si pinchan sus rivales. El duelo clave será el del día 17 en Mestalla con la visita del Getafe, que tendrá morbo después de todo lo que ocurrió en la eliminatoria de Copa. Un enfrentamiento directo en el que los de Marcelino le pueden ganar también el golaveraje particular a los de Bordalás, ya que el Valencia venció en el Coliseum por 0-1.

Pero antes se disputa la jornada 27 este fin de semana. El primero en jugar será el Alavés, quinto con 40 puntos, que recibe el sábado al Eibar. El Valencia necesita que los vitorianos empaten o pierdan en el derbi vasco para seguir teniendo opciones. Ese mismo día el Getafe, cuarto con 42 puntos, recibe al colista Huesca y debe perder. Si los azulones suman aunque sea un empate, el Valencia ya no tendría opciones de llegar al centenario en zona Champions. A su vez, los de Marcelino deben cumplir y ganar su partido el domingo en Montilivi ante el Girona.

La visita del Getafe tiene morbo por lo sucedido en la Copa y el Valencia puede ganarle el golaveraje

En la jornada 28 de nuevo el Alavés juega el día de antes, 16 de marzo, en El Alcoraz contra el Huesca, que se va a convertir en el improvisado aliado del Valencia. Al igual que esta semana, los vitorianos no deben pasar del empate para no superar los 42 puntos, cifra máxima a la que puede llegar el conjunto de Marcelino en las dos próximas jornadas, ya que actualmente tiene 36. Además, el Sevilla tiene un punto más, por lo que no puede vencer los dos encuentros, ante la Real Sociedad en el Pizjuán y el Espanyol en Cornellà. Vale con que pinche al menos una vez.

Si se cumplen todos esos supuestos, el Valencia se la jugará el 17 de marzo en Mestalla contra el Getafe, en un duelo directo por alcanzar la Champions. Si ganan los de Marcelino serán cuartos. Un día antes de la celebración del centenario. La situación ideal, como si fuera un guion de película.

La peculiar dinámica de la actual Liga juega a favor del Valencia, ya que esta es la Champions más barata de la historia, la vez que menos puntos hacen falta a estas alturas de la competición para estar en la cuarta plaza. La mala racha del Sevilla en las últimas jornadas ha permitido que se abran las opciones, lo que de momento ha aprovechado el Getafe con un sorprendente temporada. Pero la temporada pasada, sin ir más lejos, el Valencia ocupaba esa cuarta plaza con 50 puntos, ocho más de los que tienen los de Bordalás. Unas cifras que este año impedirían soñar al conjunto de Mestalla con la posibilidad que tiene ahora.

El Valencia ha empatado 15 veces esta campaña, está a tres del récord histórico, lo que le ha penalizado mucho, al dejar escapar puntos, especialmente en Mestalla, que ahora tendrían al equipo quizá ya en zona Champions. En la parte positiva, el equipo sólo ha perdido cuatro partidos en 26 jornadas. Una gran marca, porque únicamente el Barcelona y el Atlético llevan menos derrotas.