Carlos Corberán: «Llevábamos tiempo sin ganar, queríamos y necesitábamos darle a la afición los tres puntos por el apoyo que nos dan»

Carlos Corberán ha desglosado un poco la victoria del Valencia que les aleja de la zona del peligro, tras hacerse con unos valiosos tres puntos ... que alejan al equipo de esa zona de descenso.

El entrenador ha hecho especial hincapié en la necesidad que su equipo tenía por volver a la senda de la victoria: «Llevábamos tiempo sin ganar, queríamos y necesitábamos brindar a la afición una victoria por el apoyo que nos dan, cada semana llenando Mestalla y transmitirles lo mucho que nos importa vencer en cada partido. Se ha visto al equipo con una determinación muy marcada desde el inicio».

También ha querido halagar a su rival y equipo vecino de la ciudad: «El Levante ha demostrado durante toda la temporada su capacidad competitiva. Ha tenido partidos muy competidos. Sin ir más lejos contra el Atlético de Madrid, el cuál sufrió mucho para conseguir los tres puntos en su estadio, y me esperaba un partido así de difícil porque el Levante trabaja para hacer que los partidos sean duros».

Por último, también ha hecho un breve análisis del planteamiento de Calero: «Han planteado el partido de forma diferente, metiendo mucho mediocentro y gente por dentro, dificultándonos la vida, pero finalmente hemos conseguido la victoria».