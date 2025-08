Cañizares, sobre Ron Gourlay: «Un director deportivo me dice que en el West Brom no saben quién es»

J.Zarco Valencia Domingo, 3 de agosto 2025, 00:25 Comenta Compartir

Santiago Cañizares ha analizado en 'La Pizarra de Quintana' de Radio Marca la situación actual del Valencia y ha valorado la figura de Ron Gourlay, nuevo CEO del club. El exguardameta 'che' no ha tenido palabras demasiado esperanzadoras sobre el directivo británico.

«El hombre que ha venido entre sus méritos se le atribuye que en no sé qué equipo, fíjate qué atención le he prestado, hizo un proyecto muy bueno (el periodista le señala que es el West Bromwich Albion). El otro día me tomo un café con un director deportivo que ha estado trabajando en los últimos años en varios lugares de Europa y le pregunto. Y me dice 'pues no lo sé porque yo he hablado con el West Brom este varias veces, incluso hemos hecho alguna operación, y yo a este tipo no lo conozco'», señaló el de Puertollano.

Cañizares siguió explicando que según su contacto, Ron Gourlay no es demasiado conocido en el club inglés: «Yo no sé cómo hablan de él, yo lo que digo es que ese supuesto mérito al que yo no he hecho ni caso porque yo no sabía ni qué equipo era, hablo con un director deportivo arquitecto de proyectos de varios equipos de Europa en los últimos años, y te dice que no le conoce y que ha hablado con el West Brom varias veces y te dice que no sabe quién es. Esto es no es que me lo invente yo. Es un director deportivo al que sí se le conoce en muchos sitios. Todo esto es de ciencia ficción».

Ron Gourlay ha pasado por clubes como Manchester United, Chelsea FC, West Bromwich Albion y Al-Ahli FC y con su nombramiento el Valencia CF aseguró en un comunicado que «este nombramiento subraya la estrategia del Valencia CF de devolver al club a su histórica posición entre la élite del fútbol europeo». Sin embargo, algo más de dos meses después la realidad es que la actuación del club en el mercado no ha variado demasiado.

Aviso a Corberán

El exportero también lanzó un aviso al actual entrenador, Carlos Corberán, sobre las experiencias que han tenido técnicos anteriores: «Aquí ha habido muchos entrenadores que se han quedado, perdón por la expresión, en pelotas; porque han hablado en nombre del Valencia: 'Oye, yo te quiero, vas a jugar así' gestiones que tienen que hacer entrenadores, y a veces a iniciativa de los jugadores, que quieren hablar con el entrenador para ver para qué lo quiere. Y el problema es que cuando están de acuerdo y en Valencia se está de acuerdo para hacer la operación se traslada a Singapur. Y en Singapur el papel se hace viejo porque o bien no atienden o dicen 'sí, pero por la mitad' y llega un momento de muy poca agilidad».

