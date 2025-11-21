Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Carlos Corberán y Julián Calero posando con las camisetas de sus clubes días antes del derbi Irene Marsilla

Calero y Corberán se tiran flores antes del derbi

Ambos entrenadores han hablado en los micrófonos de DAZN sobre sus respectivos planteamientos para el choque

Adrián Cambra

Valencia

Viernes, 21 de noviembre 2025, 21:07

Comenta

Carlos Corberán, entrenador del Valencia, y Julián Calero, técnico del Levante, han hablado brevemente en DAZN sobre el partido que los enfrenta en unos minutos. En esta se ha percibido el respeto existente entre ambos. Corberán ha dicho lo siguiente acerca del entrenador granota: «Calero es un entrenador muy pasional, que lo escuchas hablar y te engancha. Puedo decir que ha formado un equipo sólido difícil de batir». Por su parte, el encargado de dirigir al conjunto levantinista también ha querido apreciar la labor efectuada por Corberán en su paso por el Valencia: «La capacidad que tuvo para salvar al Valencia en una situación tan complicada el año pasado es admirable».

Otro de los temas tocados ha sido el de las tácticas, con el técnico valencianista destacando algunos aspectos: «Hoy ha hecho cambios y tenemos que adaptarnos a ellos», y la respuesta de Calero ha sido la siguiente: «Intentamos adaptar el partido a las situaciones y rivales. Hay otra parte que tiene que ser tu identidad propia, y esa no la puedes perder».

Finalmente, ambos han querido describir el ambiente existente. El técnico del conjunto local ha afirmado que: «Siempre es un partido especial, pero hay que estar centrados en ese 11 vs 11», y Calero también ha expresado que «La gente está con ese puntito extra», pero que ellos quieren «vivirlo con la máxima normalidad posible».

