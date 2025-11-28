Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Negredo recibe instrucciones de Nuno Espírito Santo en su etapa en el Valencia. Jesús Signes

Álvaro Negredo justifica su polémica salida del Valencia

«Me hizo la cruz», considera el que fuera el delantero internacional por España sobre el entrenador Nuno Espírito Santo

Eric Martín

Eric Martín

Valencia

Viernes, 28 de noviembre 2025, 10:12

El aterrizaje de Álvaro Negredo en Mestalla en verano de 2014 supuso un plus de ilusión para la hinchada valencianista. Era el culmen a un proyecto que por entonces aún ostentaba etiqueta de gala y que jugaba habitualmente la Champions League. Contar con un depredador del área, contrastado y a su vez siendo internacional español era una fórmula que recientemente había dado resultados.

Sin embargo, tras una fructífera primera temporada y a pesar de que el '9' estuvo alejado de sus mejores cifras goleadoras, Negredo fue víctima de un encontronazo y la ruptura de las relaciones con el entonces entrenador Nuno Espírito Santo. Así lo ha confesado abiertamente y sin filtros años después, tras una entrevista concedida esta semana al podcast Offsiders. Un hecho que dio origen a su posterior salida, no envuelta de polémica.

Tal y como relata el futbolista, ya retirado de la práctica profesional desde el pasado verano, unas declaraciones durante una concentración con la selección española detonaron el vínculo que mantenía con el entrenador portugués. «Me preguntaron sobre los pocos goles de los delanteros del Valencia y mi respuesta fue que estábamos jugando muy retrasados y nos costaba llegar más a la portería. A raíz de eso, me hizo la cruz», atestigua Negredo.

A partir de aquel momento, el protagonismo del delantero madrileño fue reducido notablemente. Primeramente, incluso quedando relegado fuera de las convocatorias durante dos meses, desde octubre a diciembre de 2015. «Yo entreno con normalidad, íbamos 19 convocados y sabía que no jugaba. Me pongo a cambiarme, vendarme y me viene el segundo a decirme que descansaba», comenta sobre ese primer día. «Yo no volví a jugar hasta que él no salió del club, ni convocado», alude Negredo.

En consonancia con ello, se remite a la explicación con la que trató el portugués Nuno Espírito Santo de justificar su ausencia durante una de sus comparecencias. En ella, apeló a que «quien no quiera estar, que no esté». Sobre ello, Negredo también reaccionó y en mitad de un entrenamiento, delante de sus compañeros, le exigió explicaciones públicas. Nunca las encontró. «No volví a hablar con él más», comenta.

Por entonces, el mal ya estaba hecho y aunque tras la posterior llegada de Gary Neville y más tarde de Pako Ayestarán volvió a entrar en dinámica, aquella temporada quedó para un mal recuerdo tanto desde un ámbito individual como colectivo. Por todo, al término del campeonato 2015-16, se enroló con el Middlesbrough inglés, en calidad de cedido.

Su salida definitiva del Valencia hacia el Besiktas en 2017 se materializó por unos 2,5 millones de euros, suponiendo una operación económica deficiente respecto a los 28 millones invertidos para su fichaje como valencianista, en una de las primeras grandes controversias de la gestión de Peter Lim.

