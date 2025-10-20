Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Javier Tebas durante una comparecencia. EFE

Alavés y Valencia también paran 15 segundos en protesta por el partido de LaLiga en Miami

Los jugadores de ambos equipos se suman a las protestas del resto de equipos de Primera

Lourdes Martí

Lourdes Martí

Valencia

Lunes, 20 de octubre 2025, 21:15

Mendizorroza ha entonado el «Tebas vete ya» mientras los futbolistas del Alavés y el Valencia han parado durante 15 segundos tras el pitido inicial. Los jugadores se han sumado así al resto de equipos de Primera en su protesta por el partido de LaLiga en Miami que disputarán Villarreal y Barcelona.

Este parón ha llegado minutos después de que la competición presidida por Tebas enviase un comunicado a clubes y futbolistas advirtiéndoles de que estarían valorando todos los daños ocasionados a raíz de las protestas y actuar judicialmente en consecuencia.

Antes del inicio de la jornada 9 que concluye con el partido de la noche del lunes entre Alavés y Valencia, la AFE emitió un comunicado explicando la protesta. «Al inicio de cada encuentro, los futbolistas protestarán de forma simbólica como reivindicación por la falta de transparencia, diálogo y coherencia de LaLiga». En relación a esa iniciativa consistente en trasladar un partido de la competición doméstica a Estados Unidos en la que lleva trabajando Tebas desde hace años.

El Villarreal también paró durante el partido de la jornada 9 frente al Betis. AFP

Tras esta propuesta de la AFE, el presidente de la competición intentó silenciarlas. Desde el Oviedo-Espanyol del pasado viernes, la televisión con derechos para emitir los partidos no enfocaba el césped cuando pitaba el árbitro el comienzo del encuentro para que pasase desapercibido, esto fue muy criticado ya que se consideraba un ataque a la libertad de expresión.

